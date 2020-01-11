رياضة | التشكيل المتوقع للأهلي أمام بلاتينيوم في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع للأهلي أمام بلاتينيوم في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‫استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام مضيفه بلاتينيوم بطل الزيمبابوي.‬

‫ويحل الأهلي في الثالثة عصر اليوم السبت ضيفًا على بلاتينيوم الزيمبابوي في إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري المجموعان لبطولة دوري أبطال إفريقيا.‬

‫ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-‬

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‫حراسة المرمى : محمد الشناوي‬

‫خط الدفاع : أحمد فتحي - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول‬

‫خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - جيرالدو دا كوستا - جونيور أجاي‬

‫خط الهجوم : وليد أزارو.‬