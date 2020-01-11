رياضة | التشكيل المتوقع للأهلي أمام بلاتينيوم في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع للأهلي أمام بلاتينيوم في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام مضيفه بلاتينيوم بطل الزيمبابوي.
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حراسة المرمى : محمد الشناوي
ويحل الأهلي في الثالثة عصر اليوم السبت ضيفًا على بلاتينيوم الزيمبابوي في إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري المجموعان لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : أحمد فتحي - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول
خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - جيرالدو دا كوستا - جونيور أجاي
خط الهجوم : وليد أزارو.