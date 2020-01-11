رياضة | المنيا يستغني عن فيرون وحازم مصطفى بدوري القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنيا يستغني عن فيرون وحازم مصطفى بدوري القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا بقياده طارق السيد، علي رحيل اللاعب عمرو فيرون، لاعب وسط الفريق، في فتره الإنتقالات الشتوية.

كما رحل اللاعب حازم مصطفي، مدافع الفريق المنياوي،، خلال فترة الإنتقالات الشتوية ، بجانب إنتقال اللاعب عبدالعزيز الشاعر لنادي الداخلية.

وكان نادي المنيا قد خاض مبارتين وديتين أمام فريق مركز شباب ناصر ملوي، وتلقي المنيا الهزيمه بهدف نظيف، ثم فاز علي فريق الشباب لمواليد 99 بخماسية نظيفه، استعدادا لمباريات الدور الثاني لدوري القسم الثاني للموسم الكروي الجديد 2019\2020.

كما سيخوض المنيا لقاءا وديا يوم الأحد، مع فريق ديروط ،في اللقاء الذي سيشهده ملعب نادي المنيا الرياضي، استعدادا لمباريات الدور الثاني لدوري القسم الثاني.

