رياضة | بعد فوزه على زيسكو.. حظوظ الزمالك في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فوزه على زيسكو.. حظوظ الزمالك في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق الزمالك فوزًا ثمينًا على حساب فريق زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ستاد "السلام" ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي (2019 – 2020).

وجاء هدف الزمالك الوحيد عن طريق اللاعب أشرف بن شرقي من رأسية رائعة بالدقيقة الرابعة من بداية المباراة، بعد كرة عرضية من مواطنه محمد أوناجم، وأضاف مصطفي محمد الهدف الثاني للفارس الأبيض بالدقيقة 89، ليحصد أبناء ميت عقبة 3 نقاط غالية في سباق التأهل لدور الثمانية بالبطولة الإفريقية.

ويلتقي غدا السبت في نفس المجموعة فريق مازيمبي مع نظيره أول أغسطس غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

ترتيب المجموعة الأولي بعد فوز الزمالك على زيسكو:

1- مازيمبي (الكونغو) 7 نقاط – يتبقي له 3 مباريات (أول أغسطس – الزمالك – زيسكو يونايتد)

2- الزمالك (مصر) 7 نقاط – يتبقي له مباراتين (مازيمبي – أول أغسطس)

3- أول أغسطس (أنجولا) 2 نقطتين – يتبقي له 3 مباريات (مازيمبي – زيسكو يونايتد – الزمالك)

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4- زيسكو يونايتد (زامبيا) 2 نقطتين – يتبقي له مباراتين (أول أغسطس – مازيمبي)

فرص الزمالك في التأهل لدور الثمانية بالبطولة الإفريقية:

- الحسم في الجولة القادمة:

يستطيع فريق الزمالك حسم تأهله لدور الثمانية بشكل رسمي في الجولة القادمة حال فوزه على مازيمبي الكونغولي، والوصول لـ (10 نقاط)، بشرط تعثر أول أغسطس أمام مازيمبي في مباراة الغد سواء بالتعادل أو الخسارة، وفي هذه الحالة لن يحتاج الفارس الأبيض نتيجة مباراة الجولة الأخيرة.

حال تعادل الزمالك أو خسارته أمام مازيمبي الكونغولي في الجولة الخامسة ووصوله للنقطة (7 أو 8) يستطيع أيضًا التأهل مباشرة لدور الثمانية بالبطولة القارية، بشرط خسارة أول أغسطس أمام مازيمبي غدًا وتعادله مع زيسكو في الجولة القادمة.

- تأجيل التأهل للجولة الأخيرة:

أما في حالة تحقيق أول أغسطس المفاجأة والفوز على مازيمبي غدًا في الجولة الرابعة ثم فوزه على زيسكو يونايتد في المباراة التالية، وخسارة الزمالك أمام بطل الكونغو بالجولة الخامسة، سوف ينتظر الفارس الأبيض مباراته ضد الفريق الأنجولي بالجولة السادسة وسوف يحتاج للفوز لحسم تأهله رسميًا لدور الثمانية بالبطولة.

وفي حالة تعادل الزمالك في مباراتيه المتبقيتين بالمجموعة أمام (مازيمبي – أول أغسطس)، والوصول للنقطة 9، يمكنه التأهل لدور الثمانية بالبطولة مباشرة دون النظر لباق نتائج المجموعة، خاصة وأنه سيتفوق في تلك الحالة على بطل أنجولا في المواجهات المباشرة، حال حدث الاحتمال الصعب وتساوي الفريقين في نفس الرصيد، بينما سيكون زيسكو خارج المنافسه لأن أقصي رصيد يمكنه الوصول إليه 8 نقاط.