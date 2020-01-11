رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم: البرسا يحسم مصير فالفيردي و3 مرشحين ينافسون تشافي لتدريب البلوجرانا.. وتفاصيل الصفقة التبادلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم: البرسا يحسم مصير فالفيردي و3 مرشحين ينافسون تشافي لتدريب البلوجرانا.. وتفاصيل الصفقة التبادلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الجمعة 10 - 1 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى توابع خسارة البارسا من فريق أتليتكو مدريد في دور النصف نهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة الموافق 10 - 1 - 2020 :-

- رئيس نادي السد يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول رحيل تشافي إلى برشلونة

فجر تركي العلي المدير التنفيذي لنادي السد القطري مفاجأة من العيار الثقيل حول رحيل المدرب الإسباني للفريق تشافي هيرنانديز إلى صفوف نادي برشلونة لتدريب الفريق الكتالوني، وقال العلي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي القطري :" مسألة ذهاب المدرب الاسباني تشافي هيرنانديز إلى برشلونة طبيعية للغاية في أي وقت ومتوقعه لأنه سيكون في ناديه وبيته الأول ولابد أن يعود إليه في المستقبل ولكن حتى هذا اليوم تشافي مدرباً لنادي السد القطري".

- إدارة برشلونة تنقسم حول خليفة فالفيردي

انقسم مجلس إدارة برشلونة على نفسه، حول موقف المدير الفني الإسباني للفريق إرنستو فالفيردي من التواجد في قيادة الفريق، وبحسب ESPN، يفضل الثنائي إيريك أبيدال المدير الرياضي، وأوسكار جراو المدير التنفيذي، التعاقد مع نجم الفريق السابق ومدرب السد القطري الحالي تشافي هيرنانديز، وعلى الجانب الآخر يفضل رئيس النادي الكتالوني الإنتظار حتى الصيف المقبل.

- ظهير لايبزيج هدف برشلونة في يناير

وفقًا لـ Sport فإن برشلونة يراقب التطورات عن كثب نظرًا لقيامه بمقابلة منتخب فرنسا تحت 21 سنة قبل إغلاق نافذة الانتقالات الشتوية من أجل دايوت أوبامكانو الذي غاب عن النصف الثاني من موسم 2018-19 مع إصابة في الركبة يقال إن شرط الإفراج في صفقته الحالية ينخفض ​​إلى 53 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف.

- إدارة برشلونة تتحدى الجميع وتحسم موقف فالفيردي

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صرح مدير العلاقات الرياضية "جيرمو أمور" أن المدير الفني فالفيردي مستمر مع الفريق حتى إشعار آخر، نافياً نية الإدارة إقالته في الوقت الحالي، وأدلى أمور بتصريحات لشبكة "موفي ستار بلس" تناقلتها صحيفة آس الإسبانية قائلاً: " كانت الخسارة شيئاً مزعجاً بالنسبة لنا".

- تفاصيل جديدة مثيرة بشأن صفقة نجم برشلونة وإنتر ميلان

حرص موقع توتو ميركاتو الإيطالي، على تسليط الضوء على مواصلة إنتر ميلان مطاردته لأرتورو فيدال لاعب وسط فريق برشلونة للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وتابع الموقع أن الأحداث التي شهدتها رحلة فريق برشلونة الى المملكة العربية السعودية لخوض مباريات السوبر الإسباني والضغط على فيدال من أجل الاستمرار مع الفريق وعدم الرحيل في يناير.

- تفاصيل جديدة بشأن الصفقة التبادلية المثيرة بين برشلونة ويوفنتوس

أشارت شبكة ‘‘سكاي سبورت إيطاليا‘‘، أن يوفنتوس اقترح على برشلونة إجراء صفقة تبادلية بضم مهاجمه الشاب أليخاندرو ماركيز، مقابل إرسال ماتيوس بيريرا في الاتجاه المعاكس نحو كاتالونيا، وكشف الصحفي الشهير جيرارد روميرو بإذاعة ‘‘راك1‘‘ الكاتالونية عن تطورات جديدة بشأن العملية التبادلية التي يجرى الاتفاق عليها حاليًا بين برشلونة ويوفنتوس.

- برشلونة يحدد سعر انتقال نجمه إلى ليفربول

ذكرت صحيفة ‘‘الديسمارك‘‘ الإسبانية، أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، يرى أن اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي يمكن أن يكون بديلًا للثلاثي، محمد صلاح، روبرتو فيرمينو وساديو ماني، وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن النادي الكتالوني سيوافق على بيع جناح الفريق إلى الريدز، في حالة تلقي عرض مقابل 100 مليون يورو (85 مليون جنيه إسترليني).

3 مرشحين ينافسون "تشافي" على تدريب برشلونة

الاسباني تشافي هيرنانديز ليس المرشح الوحيد لقيادة برشلونة خلفًا لـ"فالفيردي" بالموسم المقبل، ولكن تضم قائمة المرشحين بعض الأسماء اللامعة في عالم التدريب أبرزهم، رونالدو كومان المدير الفني لمنتخب هولندا، وروبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا، والفرنسي تيري هنري مدرب ايمباك مونتريال الكندي.