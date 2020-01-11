رياضة | رد فعل عنيف من جماهير الزمالك ضد كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد فعل عنيف من جماهير الزمالك ضد كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت جماهير نادي الزمالك الموجودة في مدرجات ملعب ستاد الجيش بمدينة السلام بالهجوم على محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الأهلي

وشنت الجماهير هجوم شديد على كهربا بعد انتقاله من أفيس البرتغالي إلى الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

Advertisements

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك كان قد تقدم في وقت سابق بشكوى للاتحاد المصرى لكرة القدم ضد محمود عبد المنعم كهربا، بسبب هروبه إلى البرتغال بالرغم من ارتباطه بعقد مع النادي الأبيض.

ويتقدم الزمالك على زيسكو يونايتد بهدف دون رد جاء من توقيع المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة الرابعة من بداية اللقاء الذي يجمعهما على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.