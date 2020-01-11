رياضة | نبأ سار لجماهير مانشستر يونايتد قبل مواجهة نورويتش سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نبأ سار لجماهير مانشستر يونايتد قبل مواجهة نورويتش سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي مانشستر يوناتيد الإنجليزي وجماهير الفريق اليوم الجمعة 10 يناير قبل مواجهة نادي نورويتش سيتي القادمة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ماجواير يشارك في تدريبات مانشستر يوناتيد اليوم

وشهدت تدريبات نادي مانشستر يوناتيد الجماعية اليوم مشاركة هاري ماجواير مدافع الفريق بشكل طبيعي.

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزي قد أشارت إلى أن ماجواير يعاني من تمزق في العضلة الخلفية وقد يغيب عن الملاعب لفترة طويلة ولكن اللاعب عاد سريعا لتدريبات الفريق.

موقف ماجواير من مباراة مانشستر يونايتد القادمة

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وبهذا يكون هاري ماجواير قادر على المشاركة في مباراة مانشستر يونايتد ونوريتش سيتي القادمة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل طبيعي.

موعد مباراة مانشتسر يونايتد القادمة

ويستعد نادي مانشستر يوناتيد لمواجهة نظيره نادي نورويتش سيتي غدا السبت 11 يناير ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على معلب أولد ترافورد.

ترتيب مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز الخامس من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 3 نقطة من أصل 21 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في الدوري بينما يتواجد نادي نورويتش سيتي في المركز العشرين برصيد 14 نقطة.