رياضة | أخبار الأهلي اليوم الجمعة: تحديد موعد السوبر المصري.. أول رد من الأهلي على شكوى الزمالك.. أزمة بسبب فايلر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الأهلي اليوم الجمعة: تحديد موعد السوبر المصري.. أول رد من الأهلي على شكوى الزمالك.. أزمة بسبب فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق 10 يناير 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 10 / 1 / 2020:

تعرف على أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة

1- محمود الخطيب يتدخل لإنهاء أزمة جماهير الأهلي:

أجرى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عدة اتصالات مع كلا من: الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة، والمسؤولين عن شركة «تذكرتي»، الحاصلة على حقوق طبع وبيع تذاكر مباريات الأهلي، والمسؤولين عن الشركة الإفريقية القائمة على تأمين المباريات، وبالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، وذلك لعقد اجتماع موسع في أقرب وقت ممكن، لإيجاد حلول إيجابية لما تشهده بعض المباريات من أزمات مع الجماهير، سواء أثناء دخول الملاعب أو في المدرجات.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع المشار إليه مناقشة وضع آليات للتيسير الكامل على الجماهير خلال الفترة المقبلة أثناء دخول الملاعب، واستخدام أدوات التشجيع المشروعة والمسموح بها في المدرجات، تمهيدًا للسماح بدخول عدد أكبر من الجماهير في المباريات المقبلة، وذلك في إطار التعاون مع كل الجهات القائمة على تأمين وتنظيم المباريات، والالتزام بكل التعليمات التي تصدر عن الجهات الأمنية في هذا الشأن، والتي تبذل جهدًا كبيرًا لتأمين كل عناصر المنظومة الرياضية.

2- فايلر يُفاجئ الأهلي ويطلب قيد هذا اللاعب في القائمة الإفريقية:

يستعد نادي الأهلي لملاقاة نظيره بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي عصر غد السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويأمل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي في ضم واحد من الأسماء غير المعروفة للجماهير إلى القائمة الإفريقية بعد قيد الوافد الجديد للقلعة الحمراء، محمود عبد المنعم كهربا.

ويرغب فايلر في ضم المدافع الشاب، محمد عبد المنعم إلى قائمة الأهلي الإفريقية، خاصة بعد أن تعرض سعد سمير للإصابة في مباراة الفريق أمام بلاتينيوم بالجولة الثالثة بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وأعجب فايلر بمحمد عبد المنعم بعد أن رآه مع فريق الشباب وتحديدا أمام الزمالك ، ليقرر تصعيده للفريق الأول ومن ثم الرغبة في قيده إفريقيا.

أبرز أخبار النادي الأهلي الجمعة 10 / 1 / 2020

3- راتب جيرالدو يفسد انتقاله للصفاقسي التونسي:

أبدى نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفضه لفكرة الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، رغم صعوبة مشاركته بالفترة المقبلة.

ورفض الأنجولي جيرالدو دا كوستا جناح الفريق، العرض المُقدم من جانب نادي الصفاقسي التونسي، لارتداء قميصه في العام الجديد.

وجاء رفض دا كوستا، بسبب ضعف المقابل المادي الذي سيتقاضاه في تونس، نسبة إلى ما يتقضاه داخل القلعة الحمراء، وهو ما يعطل إجراءات رحيله.

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وكان النادي الصفاقسي، تقدم بعرض رسمي لإدارة النادي الأهلي، لاستعارة اللاعب أو الحصول على خدماته بصفة نهائية، في ظل الأنباء التي تُفيد برحيله عن التتش بالانتقالات الجارية.

4- أول رد من الأهلي على شكوى الزمالك الجديدة ضد كهربا:

أبدى مسئولو الأهلى عدم الاهتمام بما يتردد عن تقديم نادى الزمالك شكوى جديدة ضد محمود عبدالمنعم كهربا الوافد الجديد للقلعة الحمراء.

وأكد مصدر بالنادي الأهلي، أن إدارة الفريق لا تهتم بمثل هذه الأمور، مشيرا إلى أن الأهلى ليس طرفًا فى محاولات الزمالك للتصعيد ضد كهربا، وهناك صحة فى جميع خطوات التعاقد التى قام بها النادى بضم اللاعب من صفوف أفيس البرتغالى لمدة 4 سنوات ونصف.

وتابع، ما يؤكد صحة موقفنا هو وصول البطاقة الدولية للاعب، ومشاركته فى المباريات محليًا وإفريقيًا.

وأكمل، لا نتوقع أن يتم إيقاف كهربا كما يرغب الزمالك خصوصًا أن الأهلى ليس له أى علاقة بأى أزمة، وأقصى ما يمكن توقيعه على اللاعب عقوبات مادية فقط بعد عام أو عامين.

موجز أخبار النادي الأهلي اليوم 10 يناير 2020

5- فايلر يرفض صفقة الأهلي المحلية ويصر على ضم المهاجم الأجنبي:

رفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى، فكرة التعاقد مع حسام حسن مهاجم فريق سموحة للحصول على خدماته فى انتقالات يناير.

وتم عرض اللاعب على الجهاز الفنى، ولكن المدرب السويسرى يرى أن العناصر الهجومية بالأهلى بالوقت الحالى أفضل من مستوى لاعب سموحة.

وطلب المدير الفنى للنادى الأهلى، صرف النظر عن التفكير فى ضم مهاجم سموحة، والتمسك بالتعاقد مع رأس حربة أجنبى.

يذكر أن النادى الأهلى، يبحث بالوقت الحالى عن التعاقد مع رأس حربة أجنبى، فى ظل وضع فايلر ملاحظات سلبية على مستوى عدد من اللاعبين بالفريق بالفترة الماضية.

6- الموعد النهائي للقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك:

أعلن الإعلامي أحمد شوبير الموعد النهائي للقاء السوبر المصري لموسم 2018 / 2019 والذي سيقام الشهر المقبل بين الأهلي (بطل الدوري) والزمالك (بطل كأس مصر) في دولة الإمارات.

وكتب "شوبير" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": " ‏السوبر المصري يوم ٢٠ فبراير علي ستاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية ابو ظبي الساعة التاسعة بتوقيت ابوظبي، والسابعة بتوقيت القاهرة".

وأضاف: "اللقاء سيذاع عبر قنوات أون وتايم سبورت وأبوظبي الرياضية واحتمال الرياضية السعودية، اللقاء قد يكون بداية لاستخدام تقنية الـvar في المسابقات المحلية المصرية ".