رياضة | رسميًا - الأهلي يخاطب سيسكا البلغاري للتعاقد مع مهاجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا - الأهلي يخاطب سيسكا البلغاري للتعاقد مع مهاجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، خطابًا رسميًا إلى إدارة نادي سيسكا صوفيا البلغاري، من أجل الحصول على خدمات الجامبي "علي سوي" مهاجم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

يأتي دخول النادي الأهلي، في مفاوضات مع سوي، عقب تعثر المفاوضات مع النيجيري بليسنج إليكي مهاجم لوزيرن السويسري، بسبب المغالاة في المطالب المادية.

وحصلت لجنة التخطيط والتعاقدات، على موافقة من جانب السويسري رينيه فايلر المدير الفني، من أجل تكليف أمير توفيق، بإنهاء المفاوضات وحسم الصفقة خلال الساعات المقبلة.

ومن المقرر أن تشهد المفاوضات، تكثيف من جانب إدارة القلعة الحمراء، للحصول على توقيع اللاعب قبل إغلاق باب القيد الشتوي.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم ستارز، عصر غدٍ السبت على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.