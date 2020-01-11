رياضة | الأهلي يرسل عرضا لسيسكا صوفيا البلغاري لضم المهاجم "علي سوي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يرسل عرضا لسيسكا صوفيا البلغاري لضم المهاجم "علي سوي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل النادي الأهلي في مفاوضات قوية مع نظيره سيسكا صوفيا البلغاري للتعاقد رسميًا مع المهاجم الجامبي علي سوي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأرسل مسئولو النادي الأحمر عرضًا رسميًا إلى النادي البلغاري لشراء المهاجم الجامبي من أجل تدعيم صفوف فريق الكرة وحاصة خط الهجوم بداية من يناير الجاري بناءً على طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.

وطلب فايلر من إدارة النادي الأهلي ضرورة التعاقد مع مهاجم قوي في فترة الانتقالات الجارية، في ظل حاجة الفريق الأحمر لتدعيم هذا المركز.

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وخرج وليد أزارو وصلاح محسن من حسابات المدرب السويسري حيث يشارك المغربي كبديل، فيما شارك صلاح محسن في دقائق قليلة مع الأهلي هذا الموسم.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي في الثالثة عصر غد السبت ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.