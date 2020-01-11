رياضة | تعرف على مواجهات أندية بنى سويف والفيوم بافتتاحية الدور الثانى بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مواجهات أندية بنى سويف والفيوم بافتتاحية الدور الثانى بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق غدا السبت منافسات الجولة الرابعة عشر بافتتاحية الدور الثانى بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر .

وتشهد مباريات الجولة اهتمام كبيرا خاصة فى ظل المنافسة على الصعود للقسم الثانى وتتمثل اهم تلك الفرق فى اندية الواسطى وسمسطا وطامية وطرطارس وابو كساة وراس غارب بجانب صراع الهروب من القاع بين أندية سنورس وناصر بنى سويف وابشواى وببا الرياضى .

الواسطى الرياضى بقيادة مديره الفنى المتميز احمد الجيوشى يسعى لاقتناص ثلاث نقاط والعودة للانتصارات وذلك بمواجهة مضيفه مركز شباب الفيوم الطامح لدخول صراع المنافسة على الصعود ، ويحتل الواسطى المركز الاول برصيد 22 نقطة فيما يحتل مركز شباب الفيوم المركز الثامن برصيد 16 نقطة .

سمسطا وصيف المجموعة يستضيف سنورس بمباراة قوية بملعب سمسطا ببنى سويف ، وتأمل جماهير سمسطا فى أستمرار النتائج المميزة للفريق صاحب الأداء المميز هذا الموسم ، ويحتل سمسطا المركز الثانى برصيد 21 نقطة فيما يحتل سنورس المركز العاشر برصيد 14 نقطة .

ويحل ناصر بنى سويف ضيفا على مركز شباب ابشواى فى لقاء ناري للفريقان ، ويسعى ياسر ربيع المدير الفنى لناصر بنى سويف فى الخروج بالفريق لبر الامان فى ظل سعى الفريق للهروب من منطقة الخطورة وهو الأمر ذاته لكتيبة ابشواى ، ويحتل ناصر بنى سويف المركز الحادى عشر برصيد 12 نقطة فيما يحتل ابشواى المركز الثانى عشر برصيد 11 نقطة .

ويحل مطرطارس ضيفا ثقيلا على رأس غارب ، ويحتل مطرطارس المركز الثالث برصيد 18 نقطة فيما يحتل راس غارب المركز السادس برصيد 17 نقطة .

وبقيادة فنية جديدة لمركز شباب ببا بقيادة مديره الفنى شديد قناوى يستضيف مركز شباب اطسا فى مباراة لا تقبل القسمة على اثنين خاصة لأصحاب الأرض ، ويحتل ببا المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط فيما يحتل المركز التاسع برصيد 15 نقطة .

ويحل عاملين غارب ضيفا على ابو كساة فى مباراة مهمة وقوية للفريقان ، ويحتل عاملين غارب المركز السابع برصيد 16 نقطة فيما يحتل ابو كساة المركز الخامس برصيد 18 نقطة .

فيما لن يلعب طامية مباريات بتلك الجولة .

ترتيب جدول المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث

1- الواسطى 22 نقطة

2- سمسطا 21

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3- مطرطارس 18 نقطة

4- طامية 18 نقطة

5- ابو كسأة 18 نقطة

6- راس غارب 17 نقطة

7- عاملين غارب 16 نقطة

8- مركز شباب الفيوم 16 نقطة

9- اطسا 15 نقطة

10- سنورس 14 نقطة

11- ناصر بنى سويف 12 نقطة

12- ابشواى 11 نقطة

13- ببا الرياضى 5 نقاط