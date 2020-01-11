رياضة | ماركا: علاقة برشلونة وفالفيردي انتهت وتشافي البديل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماركا: علاقة برشلونة وفالفيردي انتهت وتشافي البديل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية في إسبانيا بأن العلاقة بين برشلونة وأرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني قد انتهت عقب الخسارة مساء أمس أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بهدفين مقابل ثلاثة أهداف.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن برشلونة كان يخطط للنهاية، وبالصيف يأتي تشافي بعقد موسمين لكن الآن أصبح الأمر سريعًا وأعطى تشافي عقد موسمين إضافة لما تبقى من الموسم الحالي.

وأضافت الصحيفة بأن برشلونة ينتظر إجابة تشافي، فموافقته ستعني الوداع لفالفيردي فورًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع كان اليوم مع تشافي لخلافة فالفيردي في أقرب وقت، وفي حالة عدم موافقة تشافي (وحتى الان يبدو غير موافق) فالفيردي سيستمر لأنه لا يوجد بديل واضح في السوق.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني "الليجا" برصيد ٤٠ نقطة بفارق الأهداف عن غريمه وملاحقه ريال مدريد.

