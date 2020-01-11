رياضة | برشلونة مهدد بفقدان نجمه بسبب الإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة مهدد بفقدان نجمه بسبب الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح فريق برشلونة الإسباني مهددا بفقدان نجمه في الفترة المقبلة بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريق أتليتكو مدريد والتي انتهت بفوز الفريق المدريدي بنتيجة 3-2 في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وكان لويس سواريز قد تعرض لكدمة في الركبة خلال مباراة إسبانيول الماضية في الليجا، ولكنه تحامل على نفسه وخاض مباراة أتليتكو مدريد بالأمس.

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ويريد سواريز أن يكون جاهزا لمباراة دوري الأبطال ضد نابولي، وربما يخضع لعمل جراحي في الركبة بعد زيارة الطبيب رامون كوجات غداً.

وفي حال خضوع سواريز لعمل جراحي في الركبة اليمنى، فسوف يغيب (6) أسابيع عن البارسا، وسوف يفتقده برشلونة خلال المباريات الآتية (غرناطة وفالنسيا وليفانتي وبيتيس وخيتافي وإيبار)، بالإضافة إلى أول مباراة في تصفيات البارسا بكأس الملك.