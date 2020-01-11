اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك| موعد مباراة الزمالك المقبلة| ملخص الزمالك وزيسكو| ترتيب مجموعة الزمالك| مشاهدة رابط الزمالك الآن

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يستضيف ملعب السلام اليوم مباراة قوية بين نادى الزمالك وزيسكو الزامبي ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، فى لقاء يسعي فيه الزمالك للفوز من أجل الإقتراب من الصعود لدور ال 8 من البطولة الإفريقية، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الزمالك وزيسكو الزامبي بدوري أبطال إفريقيا YALLA SHOOT، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو YALLA SHOOT.

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ويحل زيسكو الزامبي ضيف على الزمالك فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش، شاهد مباراة الزمالك اليوم يلا شوت رابط سريع اونلاين بث مباشر، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة للمباراة KOORA GOAL ، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الزمالك اليوم YALLA SHOOT، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الزمالك KOORA LIVE ، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الزمالك اليوم KOORA GOAL .

وسيقام اللقاء بين الزمالك وزيسكو فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية على ملعب السلام تحت قيادة الحكم الاثيوبي باملاك تسيمبا، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 وقناة تايم سبورتس التردد الأرضي، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الزمالك وزيسكو الزامبي بدوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 YALLA SHOOT.