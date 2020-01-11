اونلاين | أهداف مباراة الزمالك اليوم| ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا| بث مباشر مباراة الزمالك TODAY

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فاز فريق الزمالك على ضيفه زيسكو يونايتد بطل زامبيا 2-0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

وسجل هدفي الزمالك أشرف بن شرقي في الدقيقة الرابعة ومصطفى محمد في الدقيقة 89.

ورفع الزمالك رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني خلف مازيمبي الكونغولي المتصدر، فيما توقف رصيد زيسكو عند نقطتين في المركز الثالث أمام أول أغسطس الأنغولي.