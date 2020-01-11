اونلاين | رابط beIN Sports HD 1 بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم ZAMALEK GOAL

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يستضيف نادي الزمالكYALLA SHOOT نادي يسكو الزامبي في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا بملعب السلام.

ويسعى نادي الزمالك COOL KORAلتحقيق الفوز الإقتراب أكثر من بلوغ الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا caf online.

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موعد مباراة الزمالك وزيسكو والقنوات الناقلة لها

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تنطلق المباراة اليوم الجمعة 10 يناير في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وهي منقولة عبر قناة beIN Sports HD 1

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التشكيل المتوقع للزمالك ضد زيسكو

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ومن المتوقع أن يخوض نادي الزمالك YALLA KORAبقيادة كارتيرون مواجهة زيسكو بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد السلام – محمود حمدي الونش – محمود علاء – عبدالله جمعة

خط الوسط: يوسف أوباما – فرجاني ساسي –طارق حامد – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

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