اونلاين | نتيجة مباراة الزمالك اليوم في دوري أبطال إفريقيا| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر champions league live

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بث مباشر لمباراة الزمالك وزيسكو (1-0) YALLA SHOOT كورة لايف.. هدف بن شرقي يشعل المباراة NOW

بث مباشر لمباراة الزمالك وزيسكو، حيث يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره زيسكو يونايتد الزيمبابوي، في المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم الجمعة، في إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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أنطلقت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بين الزمالك وزيسكو، في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، وتمكن الزمالك في التقدم مبكرا عبر مهاجمه المغربي أشرف بن شرقي.

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بث مباشر لمباراة الزمالك وزيسكو

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ويتطلع نادي الزمالك لتحقيق الفوز على ضيفه زيسكو الزامبي ليقطع شوطا كبيرا نحو التأهل إلى الدور القادم من بطولة دوري أبطال أفريقيا.