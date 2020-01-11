الامارات | النصر يعمّق جراح «الزعيم» ويقصيه من الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يعمّق جراح «الزعيم» ويقصيه من الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضرب فريق النصر موعداً مع شباب الأهلي في المباراة النهائية لكأس الخليج العربي بعد فوزه بركلات الترجيح على العين 4-1، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، مساء أمس، في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد ضمن نصف النهائي، في أول لقاء رسمي لمدرب «الزعيم» البرتغالي بيدرو إيمانويل.

وقصّ لاعب النصر، الدولي محمود خميس شريط الأهداف في اللقاء بالخطأ في مرماه في الدقيقة 26، بينما تعادل للنصر توزي في الدقيقة 82.

وكانت الغرابة في ركلات الترجيح، إذ ضيع للعين كايو وجمال معروف وسجل له لابا، بينما سجل للنصر توزي ونيغريدو وكواس وطارق أحمد.وكان شباب الأهلي تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على الجزيرة بركلات الترجيح 4-2، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2. وتقام المباراة النهائية الجمعة المقبل على أرض محايدة، لم يتم تحديد مكانها بعد. ويعود النصر لمشهد المباراة النهائية بعد غياب دام خمس سنوات، إذ كانت آخر مرة يصل فيها «العميد» للمباراة النهائية في هذه البطولة، حينما فاز على الشارقة بأربعة أهداف لهدف في عام 2014/‏‏‏2015.

وشهدت المباراة تغييراً مبكراً جداً وتحديداً في الدقيقة الخامسة حينما أجرى مدرب النصر كرونوسلاف تبديلاً بدخول مهند خميس في مكان حمد جاسم، نظراً لأن لوائح البطولة تفرض على الفريق إشراك ثلاثة لاعبين دون سن الـ23 عاماً، وإمكانية تبديلهم بعد بداية اللقاء.

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وانطلق الشوط الأول بهجوم عيناوي منذ الدقائق الأولى بعد أن رمى مدربه بيدرو بكل أوراقه الهجومية أملاً في حسم اللقاء في وقته الرسمي، بدلاً من الوصول لركلات الترجيح، بينما في المقابل ظهر على أداء النصر التحفظ الهجومي، إذ أكثر من الاحتفاظ بالكرة في خط الدفاع والمنتصف مع الاعتماد على الإرسال الطويل لنغريديو.

ومع مرور الوقت تقاسم الفريقان الأداء وتبادلا الهجمات الخطرة على المرمى مع أفضلية لأصحاب الأرض الذين كانوا الأكثر وصولاً للمرمى، ومع تزايد الضغط العيناوي وقع خط دفاع «العميد» في الخطأ، حينما أرسل مهاجم العين لابا، كرة عرضية حولها محمود خميس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني، ووسط غفلة من دفاع العين، مرر نيغريدو كرأة برأسه، أكملها توزي في المرمى (82).

- النصر يعود إلى المباراة النهائية لكأس الخليج العربي بعد غياب خمس سنوات.