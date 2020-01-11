الامارات | الرومانية بولماغا تعزّز الصدارة في كأس الشارقة الدولية للشطرنج

شكرا لقرائتكم خبر عن الرومانية بولماغا تعزّز الصدارة في كأس الشارقة الدولية للشطرنج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطرت التعادلات على الجولة السابعة لبطولة كأس الشارقة الدولية للشطرنج للفتيات، التي تقام تحت رعاية الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي، عضو اللجنة الاستشارية للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 70 ألف درهم.

وأسهمت هذه التعادلات في منح الأفضلية للاعبة الرومانية أرينا بولماغا لتعزز موقفها في الصدارة بست نقاط وسط ملاحقة شديدة وبفارق نصف نقطة عن الخماسي المكون من الاندونيسية خاريزما، والإيطالية أولغا زيمينا، والروسية دينارا دوراجيفا، والصينية اكزوي لي، والبولندية مونيكا سوشكو.

وواصلت لاعبة المنتخب وافية درويش خطف الأنظار إليها بتألقها اللافت وعرقلتها لأبرز المصنفات في البطولة، بعد أن انتزعت تعادلاً ثميناً من الأذرية خيالة عبدالله، لترفع رصيدها بذلك إلى خمس نقاط في المركز الثالث، إلى جانب كل من الصربية جوفانا رابورت والكازاخستانية بيبي سارا أصوباييفا، والهندية كاترينا ميشيل، والصربية درليوفيتش، والسنغافورية كيانيون غونغ، والأوزبكية ايرينا جيفورجيان، والأذرية خيالة عبدالله، والجـورجية صوبيكو كاشفالي والألمانية جوزيفاين والروسية كاترينا سميرنوفا، والفيتنامية نغيون تي ماي هونغ، والأوكرانية ايفا سليمانوفا، والبلغارية فيكتوريا راديفا، والأرمينية أرميني بابايان.

ومن أبرز مواجهات الجولة الثامنة التي تقام اليوم، تلتقي بولماغا، المتصدرة حالياً والمصنفة الأولى في البطولة، مع مونيكا سوشكو، إحدى صاحبات المركز الثاني والمصنفة الثانية كذلك في البطولة، في لقاء مثير سيحدد ملامح بطلة النسخة العاشرة، ولحساب الجولة نفسها تلتقي صاحبات المركز الثاني وجهاً لوجه، حيث تلعب أولغا زيمينا على الطاولة الثانية مع خاريزما، وتواجه لي الروسية دينارا.

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من جانبها، أعربت مديرة البطولة علياء غريب المازمي عن سعادتها بسير الجولات السبع الماضية في سهولة ويسر، من خلال التنظيم الناجح الذي تشيد به جميع المشاركات، وأيضاً المتابعون للبطولة التي يتم نقلها مباشرة على الإنترنت عبر عدد من المواقع العالمية، وهو ما ينقل الحدث إلى كل عشاق ومحبي لعبة الأذكياء في العالم.

وقالت في تصريحات صحافية: «اللجنة المنظمة بدأت في إعداد الحفل الختامي للبطولة، المقرر له الأحد، من أجل أن يكون وداع اللاعبات للحدث ذكرى طيبة لا تنسى، ونحرص دائماً على أن يكون الختام أشبه باحتفالية الافتتاح، ونفخر بأن جميع الكوادر التي تدير البطولة من المواطنين والمواطنات».

وأضافت «نسعى جميعاً لتحقيق الهدف الأسمى للبطولة التي تضع الإمارات على الواجهة الشطرنجية في العالم، بجانب الاستفادة الفنية للاعبات المشاركات من مختلف الأندية في ظل وجود عدد من المدارس الشطرنجية العالمية وأيضاً النواحي الفنية والتنظيمية من خلال اكتساب مزيد من الخبرة في مثل هذه الأحداث التي تضم لاعبات من 35 دولة».

- سيطرت سلسلة من التعادلات على الجولة السابعة، ما منح الرومانية بولماغا الأفضلية لتعزّز قبضتها على القمة.