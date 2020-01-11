الامارات | «أبوظبي» يتخطّى «غنتوت» في كأس جمعية الإمارات للبولو

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي» يتخطّى «غنتوت» في كأس جمعية الإمارات للبولو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح فريق أبوظبي للبولو مشواره في بطولة كأس «جمعية الإمارات للبولو وبنك أبوظبي التجاري»، بفوز عريض ومهم على فريق غنتوت صاحب الأرض والضيافة، بنتيجة سبعة أهداف مقابل أربعة، في ختام قمة الجولة الأولى للبطولة التي جمعت قطبي اللعبة في العاصمة أبوظبي، والتي تقام مبارياتها بملاعب منتجع ونادي ديزرت بالم وتمتد حتى 17 الجاري.

وفرض فريق أبوظبي سيطرته على مجريات الشوط الأول لعباً ونتيجة وحسمه بتسجيله «هاتريك»، مقابل هدف لفريق غنتوت، وعزز فريق أبوظبي تقدمه خلال الشوط الثاني بإضافة الهدف الرابع، في الوقت الذي غاب فريق غنتوت عن التسجيل 4/‏‏1.

وأضاف فريق أبوظبي هدفين في الشوط الثالث مقابل هدف وحيد لأصحاب الأرض، ولم يشفع هدفا فريق غنتوت لتغيير النتيجة في الشوط الرابع والختامي للمباراة، بعد أن عزز فريق أبوظبي تقدمه بتسجيله الهدف السابع لينهي المباراة بنتيجة 7 أهداف مقابل أربعة لأصحاب الأرض.

وتتواصل اليوم منافسات البطولة بجولتها الثانية التي تشهد مباراتين، يلتقي في الأولى فريق (A.M) مع غنتوت، وتعقبها في الرابعة مباراة قمة ثانية في البطولة وتجمع بين فريقي بهانسالي وأبوظبي، لفك عقدة الصدارة بينهما.