الامارات | 36 سيارة تدشن بطولة تل مرعب في «مهرجان ليوا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 36 سيارة تدشن بطولة تل مرعب في «مهرجان ليوا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أول من أمس الجولة الأولى من بطولة تل مرعب للسيارات، والمقامة ضمن مهرجان ليوا الدولي، حيث شارك في هذه الجولة 36 سيارة، ضمن ثلاث فئات هي «هايلوكس، 6 سلندر جير عادي وغاز، و8 سلندر توربو»، وسط حشد جماهيري كبير امتلأت به مدرجات نادي ليوا الرياضي وعلى جنبات التل. وتوزع المتسابقون ما بين 15 متسابقاً من الإمارات، و18 من السعودية، ومتسابق لكل من سورية وعمان واليمن.

ويتمثل التحدي في عملية صعود تل مرعب وقطع مسافة 91 متراً، ومن ينجح في الوصول لخط النهاية في أعلى قمة التل خلال فترة زمنية قصيرة يظفر بالمركز الأول، وحرص أشهر محترفي سائقي السيارات وسط الرمال على تكثيف استعداداتهم لخوض المنافسات القوية لأكبر بطولة للسيارات في تحدٍ لأحد أكبر التلال الرملية في العالم وسط أجواء تنافسية وحماسية مثيرة يغلفها أصوات الجماهير الغفيرة العاشقة للتحدي والمغامرة والقوة والإثارة.

وتعتبر حلبة تل مرعب، قبلة للمغامرين وهواة التحدي خصوصاً مع زاوية الانحدار التي تصل إلى 300م، كما صنعتها الطبيعة، ما جعل التل موقعاً ووجهة للباحثين عن المتعة والإثارة والتحدي، واستعانت اللجنة الرياضية في المهرجان بشاشة إلكترونية خاصة، تعرض رقم كل سيارة منذ بدء التجربة وحتى الصعود إلى الأعلى والوصول إلى خط النهاية.

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وكانت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا الدولي وفرت كل الاحتياجات اللازمة من وسائل الأمن والسلامة لإنجاح بطولة تل مرعب للسيارات، ورصدت جوائز قيمة تتمثل في سيارة نيسان لأصحاب المراكز الأولى في الفئات الست، كما قامت اللجنة الرياضية في المهرجان بتقسيم البطولة لجولتين، حيث تشهد كل جولة مسابقة ثلاث فئات، كما قامت بإعداد منطقة استقبال المتسابقين والسيارات المشاركة، وخصصت منطقة لاستخدامها كمعسكر خاص للمتسابقين.

في جانب آخر، قامت اللجنة المنظمة بتكريم الجهات الداعمة والراعية للحدث، وأكدت رئيسة اللجنة الإعلامية لمهرجان ليوا، حمدة الشامسي، في تصريح صحافي أن التكريم رسالة تقدير وعرفان لجهودهم ودورهم الرائد في النجاح الكبير الذي حققته النسخة الحالية من مهرجان ليوا الدولي، وهو ما انعكس على مستوى المشاركات في مختلف المسابقات، وكذلك الإقبال الجماهيري الكبير من داخل الدولة وخارجها.

- أقيمت منافسات الجولة الأولى ضمن ثلاث فئات هي «هايلوكس، 6 سلندر جير عادي وغاز، و8 سلندر توربو».