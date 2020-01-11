الامارات | الأولمبي يكتفي بـ «نقطة آسيوية» أمام فيتنام

شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبي يكتفي بـ «نقطة آسيوية» أمام فيتنام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتفى المنتخب الأولمبي بحصد نقطة مخيبة، بعد أن تعثر في ضربة البداية بكأس آسيا تحت 23 سنة، المقامة حالياً في ضيافة تايلاند، وذلك بالتعادل أمام فيتنام في مستهل مباريات المجموعة الرابعة، التي أقيمت أمس على ملعب مدينة بوريرام.

وكانت الآمال كبيرة على الأولمبي لاقتناص الفوز، خصوصاً بالنظر إلى فارق الإمكانات الفنية بين لاعبي المنتخب ونظيرهم الفيتنامي، بجانب أهمية المسابقة كونها مؤهلة إلى أولمبياد طوكيو، لكن لايزال بإمكان الأولمبي التعويض في اللقاء المقبل، الذي لا يقبل إلا الفوز أمام كوريا الشمالية الإثنين المقبل. يذكر أن الأردن يتصدر حالياً ترتيب المجموعة، بعد فوزه على كوريا الشمالية بهدفين لهدف.

وعانى الأولمبي كثيراً في هذه المباراة، بسبب غياب التركيز والتفاهم الجيد بين اللاعبين، ولم يستغل الفرص التي سنحت له على مدار شوطي المباراة، خصوصاً تلك التي أهدرها المهاجم المتألق علي صالح، الذي شكلت تحركاته خطورة كبيرة على المرمى الفيتنامي.

ومثّل خروج الأولمبي بنقطة واحدة فقط بداية متعثرة، على الرغم من أن الآمال كانت معقودة عليه لحصد النقاط الثلاث كاملة. وألغى حكم اللقاء السنغافوري محمد تقي ركلة جزاء كان قد احتسبها للمنتخب الأولمبي في الدقيقة 49، بعدما استعان بتقنية الحكم الفيديو (الفار).

وانتهى الشوط الأول الذي جاء متكافئاً من الطرفين من حيث الأداء والسيطرة الميدانية، بالتعادل دون أهداف. وحظي المنتخب الفيتنامي بمساندة جماهيرية في المدرجات. ووفقاً لنظام البطولة، فإنه يتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية البطل ووصيفه وصاحب المركز الثالث.

واستهل الأولمبي المباراة بتحركات سريعة، قادها علي صالح وسعيد سويدان وزايد العامري، بهدف الضغط على مرمى فيتنام، والسيطرة على مجريات اللعب.

وشهدت الدقيقة 13 أول محاولة هجومية خطرة للأولمبي، عندما سدد علي صالح كرة قوية مرت جوار المرمى الفيتنامي.

وسعى المنتخب إلى تنظيم صفوفه بصورة أكثر فعالية، وهدد مرمى حارس فيتنام بأكثر من تسديدة خطرة، من بينها محاولة جاسم يعقوب «22».

وشهدت بداية الشوط الثاني تفوقاً وسيطرة واضحة للمنتخب الأولمبي، الذي سعى لفرض سيطرته على مجريات اللعب، وأجبر فيتنام على التراجع، وسدد علي صالح كرة قوية أبعدها الحارس الفيتنامي «51».

وشكلت تحركات علي صالح خطورة كبيرة على جبهة المنتخب الفيتنامي، لكن محاولاته افتقدت للتركيز واللمسة الأخيرة، فيما لم يكن أداء بعض اللاعبين بالمستوى المطلوب، خصوصاً عبدالله رمضان وزايد العامري.

وأجرى مدرب المنتخب الأولمبي البولندي ماسيج سكورزا تغييرات في صفوف المنتخب، بدخول محمد علي الحمادي في مكان زايد العامري، في محاولة منه لإيجاد حلول لمشكلة عدم الوصول إلى المرمى الفيتنامي.

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وأجرى المدرب تغييرات جديدة بدخول يحيى الغساني بديلاً لجاسم يعقوب، بهدف تعزيز الجانب الهجومي، والضغط على مرمى فيتنام.

وأنقذ الحارس محمد الشامسي مرماه من فرصة ثمينة للمنتخب الفيتنامي، فيما حل اللاعب طحنون عبدالله بديلاً لعبدالله رمضان. وشهدت الدقائق الأخيرة ضغطا فيتناميا، لكن المباراة استمرت دون تغيير يذكر في النتيجة بعد تبادل الهجمات دون فعالية.

وشهد أحداث المباراة غانم مبارك الهاجري وعيسى مير وأحمد بن درويش، أعضاء اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم.

ترتيب المجموعة الرابعة

الأردن 3 نقاط

الإمارات 1

فيتنام 1

كوريا الشمالية صفر

- يواجه المنتخب الأولمبي نظيره الكوري الشمالي في الجولة الثانية بدور المجموعات الإثنين المقبل.

- ألغى حكم اللقاء السنغافوري محمد تقي ركلة جزاء كان قد احتسبها للمنتخب الأولمبي في الدقيقة 49، بعدما استعان بتقنية الحكم الفيديو (الفار).