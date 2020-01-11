الامارات | مدرب الأولمبي: سنصحح الوضع أمام كوريا الشمالية

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأولمبي: سنصحح الوضع أمام كوريا الشمالية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وعد مدرب المنتخب الأولمبي، البولندي ماسيج سكورزا، بتغيير الصورة إلى الأفضل في لقاء كوريا الشمالية المقبل، ضمن الدور الأول في كأس آسيا تحت 23 سنة، وذلك في أعقاب التعادل غير المنتظر للمنتخب أمام فيتنام في مستهل مشاركته بالبطولة أمس، على ملعب مدينة بوريرام التايلاندية.
وقال سكورزا في المؤتمر الصحافي: «سنصحح الوضع أمام كوريا الشمالية، وسنعالج الأخطاء التي صاحبت لقاء فيتنام». وتابع: «أشكر اللاعبين على الأداء والمستوى الذي قدموه خلال المباراة، واللعب بروح قتالية عالية طوال الـ90 دقيقة أمام منتخب منظم وقوي. سيطرنا على معظم أوقات المباراة، وسنحت لنا فرص عدة، خصوصاً فرصة زايد العامري بالشوط الأول، التي كانت سهلة جداً». وأضاف: «ستكون لنا جلسة مع اللاعبين لمتابعة وتحليل الأداء، والوقوف على النقاط السلبية من أجل تلافيها في المباراة المقبلة».
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