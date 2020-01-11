الامارات | ماجد ناصر يحبط «عموري».. ويصعد بشباب الأهلي إلى نهائي الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد ناصر يحبط «عموري».. ويصعد بشباب الأهلي إلى نهائي الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد ماجد ناصر شباب الأهلي للتأهل إلى نهائي كأس الخليج العربي، بعدما تألق «قلب الأسد» في التصدي لركلة جزاء من عمر عبدالرحمن، ليفوز على الجزيرة بركلات الترجيح 4-2، بعدما انتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، أمس، على استاد محمد بن زايد.

وتألق ناصر بالتصدي لركلة جزاء سددها عموري، قبل أن يهدر مسلم فايز ركلة أخرى، ليتأهل شباب الأهلي إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي، إذ أحرز شباب الأهلي أربع ركلات ترجيح عن طريق أحمد خليل وفيدريكو كارتابيا ويوسف جابر وديفيد مارياني، بينما أحرز للجزيرة كل من علي مبخوت وماركوس كينو.

وشهدت أول 15 دقيقة من المباراة مردوداً ضعيفاً من الفريقين. وكاد المدافع الصربي ميلوس كوسانوفيتش أن يحرز الهدف الأول من ركلة حرة لعبها عموري، وحولها الأول برأسه قوية، تصدى لها ماجد ناصر وأبعدها دفاع شباب الأهلي إلى ركلة ركنية (18)، أما شباب الأهلي رغم عدم وصوله إلى مرمى الجزيرة في أول 25 دقيقة، إلا أن محمد مرزوق أحرز الهدف الأول للفريق الضيف من أول هجمة منظمة قادها عبدالله النقبي الذي مرر الكرة إلى أحمد خليل، قبل أن يمرر كرة جميلة خلف مدافعي الجزيرة، ووصلت إلى مرزوق الذي سددها مباشرة في المرمى (29).

وتلقّى الجزيرة ضربة موجعة بعدما أصيب محمد فوزي، ونزل بدلاً منه مسلم فايز، بينما كاد شباب الأهلي يضيف الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع، لكنه أهدر ثلاث فرص محققة، الأولى كانت من انفراد تام للبرازيلي ليوناردو دي سوزا الذي راوغ الدفاع وسدد كرة قوية ارتدت من القائم.

Advertisements

وفي الشوط الثاني أجرى الجزيرة تبديله الأول بنزول علي مبخوت بدلاً من أحمد محمود، إذ كاد مبخوت يحرز هدف التعادل فور نزوله، بعدما تأخر ماجد ناصر في تمرير الكرة، وسددها في قدم مبخوت، قبل أن يمسكها حارس شباب الأهلي (47).

ونشط الجزيرة بعدما شكل مراد باتنا خطورة كبيرة، وسدد كرة قوية أبعدها محمد مرزوق إلى ركلة ركنية (53)، بينما أجرى شباب الأهلي التغيير الأول بنزول الأرجنتيني كارتابيا بدلاً من ليوناردو الذي اشتكى تعرضه لإصابة وطلب التبديل، قبل أن يحرز عموري الهدف الأول للجزيرة من كرة قوية من خارج الجزاء (58)، ما أسهم في إجراء أروابارينا التبديل الثاني بنزول ديفيد مارياني بدلاً من سعود عبدالرزاق.

وارتفعت الإثارة في آخر 15 دقيقة، بعدما أحرز الجزيرة الهدف الثاني من ركلة حرة لعبها «عموري» ولمست كارتابيا وأكملها يوسف جابر في مرمى فريقه (75)، قبل أن يحصل كارتابيا على ركلة جزاء بعد تعرضه للعرقلة من كوسانوفيتش، وسددها في المرمى (78)، لتنتهي المباراة بالتعادل، ويتفوق شباب الأهلي في ركلات الترجيح، ويتأهل إلى النهائي.



- سجل ركلات شباب الأهلي أحمد خليل وكارتابيا ويوسف جابر ومارياني، وسجل للجزيرة مبخوت وكينو، وضيع له مسلم فايز وعموري.