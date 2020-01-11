الامارات | رمضان صبحي: عقدي مع الأهلي ينتهي يونيو المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي: عقدي مع الأهلي ينتهي يونيو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رمضان صبحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وقائد منتخب مصر الأولمبي، أنه سيحسم موقفه من الاستمرار في القلعة الحمراء أو العودة لهيدرسفيلد الإنجليزي في شهر يونيو المقبل.

وقال رمضان صبحي في تصريحات تلفزيونية أمس: «أي لاعب يتمنى الاحتراف، وعقدي مع الأهلي ينتهي يونيو المقبل، ومن الصعب تحديد موقفي في الفترة الحالية، وقد تحدث أمور كثيرة حتى ذلك الوقت، وتفكيري الآن منصب على العودة من الإصابة». وأضاف: «الأمور تسير بشكل طبيعي، وسأنتظم في تدريبات الأهلي بعد أسبوعين».

وأوضح: «أجيد اللعب في أي مركز بالمنطقة الهجومية وتحت أمر الجهاز الفني في أي مركز سواء في قلب الهجوم أو الجناح». وتابع: علاقتي بمحمود كهربا جيدة، وسعيد بتعاقد الأهلي معه ولم أجدد عقدي مع الأهلي، لأني معار لنهاية الموسم، وأتمنى التوفيق لكهربا مع الفريق بالتأكيد.