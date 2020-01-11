شكرا لقرائتكم الزمالك ضد زيسكو.. محمد يوسف: الأبيض استعاد الثقة بعد الفوز على بطل زامبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد زيسكو



قال محمد يوسف المدير الفنى الأسبق لفريق الأهلى إن فوز الزمالك على زيسكو يونايتد الزامبى يمنح اللاعبين الثقة ودفعة معنوية إلى الأمام خاصة بعد النتائج السلبية التى عانى منها الفريق الأبيض خلال الفترة الماضية بالمسابقة المحلية.

أضاف مدرب الأهلى الأسبق خلال تحليله لمباراة الزمالك وزيسكو على قناة "time sports " أن الفوز المتتالى للاعبى الزمالك يمنحهم الدخول فى أجواء الانتصارات مرة أخرى مؤكدا أنهم أدوا مباراة جيدة أمام بطل زامبيا.

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الزمالك ضد زيسكو

وتغلب فريق الزمالك بقيادة الفرنسى كالديرون على زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين دون رد على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات فى بطولة دوري أبطال افريقيا، وأفتتح المغربى أشرف بن شرقي النتيجة للزمالك بعد مرور 4 دقائق وضاعف مصطفى محمد النتيجة في الدقيقة 89، ويأتي هدف بن شرقي هو هدفه الشخصي الخامس مع الزمالك في بطولة إفريقيا ليصبح ثاني أكثر هداف أجنبي للفريق في بطولات إفريقيا 5 أهداف من 7 مباريات.

وتساوى بن شرقي مع ستانلي أوهاويتشي الذي سجل 5 أهداف فى 13 مباراة، أكثر لاعب أجنبي سجل للزمالك في بطولات إفريقيا هو عبد الله سيسيه برصيد 8 أهداف من 13 مباراة، ويحتاج المغربي بنشرقي لـ 3 أهداف فقط للتساوي مع الهداف سيسيه.