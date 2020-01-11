شكرا لقرائتكم الزمالك ضد زيسكو..عبد الحليم على : الأبيض قدم أفضل مبارياته مع كارتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد زيسكو



أكد عبد الحليم علي نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، والمحلل في قناة تايم سبورت ، أن مباراة الزمالك وزيسكو التي أقيمت اليوم في الجولة الرابعة لدوري أبطال افريقيا وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين، تعتبر من أفضل اللقاءات التي خاضها الفريق منذ تولي الفرسي باتريس كارتيرون مهمته عقب اقالة الصربي ميتشو.

وقال عبد الحليم علي في تصريحات لقناة تايم سبورت : لاعبو الزمالك كانوا الأفضل اليوم وتفوقوا علي نفسهم ، مضيفاً أن محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك نجح في بث الثقة في زملاءه طوال المباراة وتعامل مع الكرات التي وصلته بطريقة مريحة للاعبي الدفاع، ليفرض شخصيته داخل الملعب، ويؤكد انه الأحق بحراسة مرمي الزمالك هذا الموسم.

الزمالك ضد زيسكو



وتغلب فريق الزمالك بقيادة الفرنسى كالديرون على زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين دون رد على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات فى بطولة دوري أبطال افريقيا، وأفتتح المغربى أشرف بن شرقي النتيجة للزمالك بعد مرور 4 دقائق وضاعف مصطفى محمد النتيجة في الدقيقة 89، ويأتي هدف بن شرقي هو هدفه الشخصي الخامس مع الزمالك في بطولة إفريقيا ليصبح ثاني أكثر هداف أجنبي للفريق في بطولات إفريقيا 5 أهداف من 7 مباريات.

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وتساوى بنشرقي مع ستانلي أوهاويتشي الذي سجل 5 أهداف فى 13 مباراة، أكثر لاعب أجنبي سجل للزمالك في بطولات إفريقيا هو عبد الله سيسيه برصيد 8 أهداف من 13 مباراة، ويحتاج المغربي بنشرقي لـ 3 أهداف فقط للتساوي مع الهداف سيسيه.

وبهذا الفوز الزمالك يقترب من التأهل إلي دور الثمانية بدوري ابطال افريقيا ، بعد وصوله إلي النقطة السابعة محتلاً المركز الثاني ، حيث يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة برصيد 7 نقاط والذي يواجه أول أغسطس الأنجولى الذى يتذيل المجموعة بنقطتين وهو نفس رصيد زيسكو يونايتد الزامبي .