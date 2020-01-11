شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك يهنئ اللاعبين بعد الفوز على زيسكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لاعبي فريق الكرة الأول بالنادي في غرفة خلع الملابس عقب فوزهم مساء اليوم على فريق زيسكو الزامبي في دوري أبطال إفريقيا.

وحرص رئيس النادي على النزول إلى غرفه خلع الملابس وأشاد بأداء الفريق وطالبهم بمواصلة الانتصارات على المستوى المحلي و الإفريقي .

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وفاز الزمالك على زيسكو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما بملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.. وسجل الهدفين المغربي أشرف بن شرقي ومصطفى محمد.

أحرز هدفي الزمالك أشرف بن شرقي في الدقيقة 4 ومصطفي محمد في الدقيقة 89 من عمر المباراة ، بينما أهدر مصطفي محمد مهاجم نادي الزمالك فرصة احراز الهدف الثاني لفريقه في مرمي زيسكو في الدقيقة 82 من عمر مباراة الفريقين.





الزمالك ضد زيسكو يونايتد

الزمالك ضد زيسكو يونايتد

الزمالك ضد زيسكو يونايتد

الزمالك ضد زيسكو يونايتد