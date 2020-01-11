شكرا لقرائتكم مباراة الزمالك ضد زيسكو × 7 أرقام.. تفوق كاسح للأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد زيسكو



حملت أرقام الزمالك ضد زيسكو تفوق كاسح للفريق الأبيض فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد السلام وانتهت بفوز الفريق الأبيض بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وتفوقت كتيبة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض فى نسبة الاستحواذ والتسديدات على المرمى والتى جاءت كالتالى..



الزمالك ضد زيسكو

الزمالك ضد زيسكو



احتل فريق الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى بعد الفوز على زيسكو الزامبى بثنائية برصيد 7 نقاط خلف مازيمبى الكونغولى الذى يتربع على الصدارة بذات الرصيد من النقاط ويأتى أول أغسطس الأنجولى فى المركز الثالث برصيد نقطتين ثم زيسكو يونايتد الزامبى رابعا بذات الرصيد من النقاط.

الزمالك ضد زيسكو

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الزمالك ضد زيسكو

خطف فريق الزمالك ثلاثة نقاط ثمينة من نظيره زيسكو الزامبي بعد الفوز عليه بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا

الزمالك ضد زيسكو حيث سجل هدف الزمالك الأول اللاعب أشرف بن شرقي في الدقيقة الرابعة، بعد جملة فنية مغربية خالصة، حيث مرر فرجانى ساسى الكرة للجناح محمد أوناجم الذى مررها عرضيها على رأس بن شرقي ليضعها الأخير على يمين حارس زيسكو، فيما نجح مصطفى محمد في تسجيل الهدف الثانى للفارس الأبيض في الدقيقة 89 من كرة لا تقل في جمالها وجماليتها عن الهدف الأول، بعدما تلقى تمريرة عرضية من بن شرقي.

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الزمالك ضد زيسكو

الزمالك ضد زيسكو بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب المجموعة الاولي برصيد 7 نقاط، وهو نفس رصيد مازيمبي الذى يحتل صدارة المجموعة بـ 7 نقاط أيضا لكن من ثلاثة مواجهات حيث يواجه أوال أغسطس غدا السبت، فيما يحتل فريق زيسكو يونايتد الزامبي المركز الثالث في المجموعة الاولي برصيد نقطتين جمعهما من تعادلين امام الزمالك وأول أغسطس بينما تعرض لخسارتين امام مازيمبي الكونغولي والزمالك.

الزمالك ضد زيسكو

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمي،محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الشافي - حازم إمام لخط الدفاع،طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد اوناجم - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما لخط الوسط،مصطفي محمد لخط الهجوم

وجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد السلام - محمد حسن - مصطفي فتحي - أحمد سيد زيزو - عمر السعيد - اسلام جابر

الزمالك ضد زيسكوبينما دخل فريق زيسكو المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: جاكوب باندا،خط الدفاع: سيمون سيلوامبا - ديفيد أوينو - كليمنت موابي - مويلا بيرى،خط الوسط: أدريان تشاما - كوندواني ماتونجا - جون تشينجاندو - جيسي ويرى،هجوم: كوادري كولا- وينستون كالينجو.