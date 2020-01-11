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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك القادمة

موعد مباراة الزمالك القادمة ينطلق يوم الأربعاء 15-1-2020 أمام الجونة على ستاد الأخير ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

موعد مباراة الزمالك القادمة



موعد مباراة الزمالك القادمة ويحتل الفريق الأبيض المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 6 لقاءات خسر مواجهتين وتعادل فى 4 مباريات بينما يقع الجونة فى المركز الـ12 فى ترتيب جدول الدورى المصري برصيد 12 نقطة.

موعد مباراة الزمالك القادمة



موعد مباراة الزمالك القادمة احتل فريق الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى بدورى أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط خلف مازيمبى الكونغولى الذى يتربع على الصدارة بذات الرصيد من النقاط ويأتى أول أغسطس الأنجولى فى المركز الثالث برصيد نقطتين ثم زيسكو يونايتد الزامبى رابعا بذات الرصيد من النقاط.

موعد مباراة الزمالك القادمة



خطف فريق الزمالك ثلاثة نقاط ثمينة من نظيره زيسكو الزامبي بعد الفوز عليه بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

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موعد مباراة الزمالك القادمة



سجل هدف الزمالك الأول اللاعب أشرف بن شرقي في الدقيقة الرابعة، بعد جملة فنية مغربية خالصة، حيث مرر فرجانى ساسى الكرة للجناح محمد أوناجم الذى مررها عرضيها على رأس بن شرقي ليضعها الأخير على يمين حارس زيسكو، فيما نجح مصطفى محمد في تسجيل الهدف الثانى للفارس الأبيض في الدقيقة 89 من كرة لا تقل في جمالها وجماليتها عن الهدف الأول، بعدما تلقى تمريرة عرضية من بن شرقي.

موعد مباراة الزمالك القادمة



بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب المجموعة الاولي برصيد 7 نقاط، وهو نفس رصيد مازيمبي الذى يحتل صدارة المجموعة بـ 7 نقاط أيضا لكن من ثلاثة مواجهات حيث يواجه أوال أغسطس غدا السبت، فيما يحتل فريق زيسكو يونايتد الزامبي المركز الثالث في المجموعة الاولي برصيد نقطتين جمعهما من تعادلين امام الزمالك وأول أغسطس بينما تعرض لخسارتين امام مازيمبي الكونغولي والزمالك.