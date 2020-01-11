شكرا لقرائتكم كارتيرون يكشف سبب تألق لاعبى الزمالك ضد زيسكو يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي:" الأداء تحسن في لقاء العودة بشكل كبيرعن لقاء الذهاب، والفريق قدم عرض جيد، بعد حصول اللاعبين الأساسيين على راحة في مباراة طنطا السابقة" .

وأضاف أن فريق سجل هدف مبكر، وكان يسعى لتسجيل هدف التعزيز بعدها واعتمد على الضغط على الفريق المنافس، وشدد المدير الفني على أن فريقه عانى من إهدار الفرص من قبل أمام سموحة والانتاج ولكن بعد المباراتين الفريق بدأ يسجل ويستغل الفرص، والأهم أن الفريق يصل للمرمى.

وأضاف أنه لم يقرر إجراء تدوير بين اللاعبين في المباراة المقبلة أمام الجونة في الدوري، وشدد على أن فريقه ينافس على الدوري بالرغم من تصدر الأهلي، موضحا أن جميع اللاعبين بالفريق يستحقون فرصة اللعب.

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وأوضح المدير الفني أن يوسف أوباما أكثر لاعب شارك في المباريات مع الزمالك وفضل إراحته باستبداله، وأضاف أن التفكير في المنافسة على صدارة المجموعة ليس وقته حاليا والأهم هو التأهل لأن جميع مباريات دوري أبطال أفريقيا صعبة جدا ولابد من المكسب في كل المباريات.

غلب فريق الزمالك بقيادة الفرنسى كالديرون على زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين دون رد مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات فى بطولة دوري أبطال افريقيا، وأفتتح المغربى أشرف بن شرقي النتيجة للزمالك بعد مرور 4 دقائق وضاعف مصطفى محمد النتيجة في الدقيقة 89 .

رفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط يحتل وصافة المجموعة في حين يتوقف رصيد زيسكو عند نقطتين يحتل المركز الأخير بالمجموعة، بينما يتصدر مازيمبي المجموعة برصيد 7 نقاط، في حين يحتل أول أغسطس المركز الثالث برصيد نقطتين.