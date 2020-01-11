شكرا لقرائتكم هل يحقق كارينيو فوزه الرابع على الهلال؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يحفل دانييل كارينيو، مدرب الوحدة الحالي، بتاريخ كبير ضد الهلال مع أندية مختلفة سبق له تدريبها، وستكون المواجهة ذات طابع خاص بالنسبة له، كونها التجربة الثالثة له في السعودية.

وبدأت القصة في 2013، عندما ظهر كارينيو لأول مرة أمام الهلال كمدرب للنصر، خلال لقاء إياب الدوري وانتهت مواجهته الأولى بهدف نظيف أحرزه محمد السهلاوي، وبعدها بـ22 يوما، تكبد كارينيو هزيمته الأولى أمام أصحاب القمصان الزرقاء في نهائي كأس ولي العهد حين احتكم الفريقان لركلات الترجيح.

وجاء ثاني انتصارات كارينيو على الهلال برفقة النصر ضمن ذهاب موسم 2013 - 2014، بهدفي محمد السهلاوي مقابل هدف هلالي أحرزه ناصر الشمراني.

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وأخفق كارينيو أخفق في الفوز على الهلال بإياب الدوري في الموسم ذاته بعد مباراة ماراثونية انتهت بأربعة أهداف لأزرق العاصمة مقابل ثلاثة للأصفر، وكانت الخسارة الوحيدة لكارينيو في ذلك الموسم.

وفي أكتوبر من عام 2017، أعلنت إدارة نادي الشباب التوقيع مع كارينيو ليبدأ رحلة جديدة أمام الهلال، ففي ذهاب الدوري اقتنص نقطة ثمينة من أبناء رامون دياز بعدما فرض عليهم التعادل بهدف خالد كعبي، وفي الجولة 22 من الموسم نفسه خسر أمام الهلال بهدفين لهدف.

وعاد النصر وتعاقد مع كارينيو في مارس من عام 2018، بقيادة الرئيس السابق سعود آل سويلم مجددا، لكن المدرب الأوروغوياني لم يتمكن من مواجهة الهلال حيث أقيل من منصبه بعد فترة وجيزة نتيجة سوء النتائج.

وواجه كارينيو بشكل إجمالي، نادي الهلال 7 مرات، فاز في 3 منها فيما خسر في مناسبتين وتعادل في اثنتين، وسجل لاعبوه 11 هدفا، وتلقت شباكه 10 أهداف.