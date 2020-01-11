الدوري اللبناني بنظـام جـديـد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألغى الاتحاد اللبناني لكرة القدم نتائج المباريات التي أقيمت في الموسم الحالي في مختلف المسابقات، وأقر صيغة جديدة اختيارية لإعادة إطلاق البطولة المحلية المتوقفة منذ نحو ثلاثة أشهر، بسبب احتجاجات مطلبية تشهدها البلاد.

وتوقف الدوري اللبناني بعد المرحلة الثالثة بسبب الاحتجاجات التي شهدتها مناطق واسعة منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول، وانعكست الأزمة التي شملت تقييد المصارف حركة الأموال والسحب لاسيما بالدولار الأمريكي، سلباً على القطاع الرياضي عموماً، وكرة القدم خصوصاً، وسط مطالبات من بعض الأندية بإلغاء البطولة، أو تعديل نظامها.

وأكد الاتحاد أن لجنته التنفيذية بحثت مصير الموسم، وقررت «إلغاء كل المباريات التي أقيمت في بطولة كأس لبنان وبطولتي الدوري العام للدرجتين الأولى والثانية خلال الموسم، وإلغاء كل القرارات الانضباطية» التي اتخذت خلال الفترة نفسها.

ودعا الاتحاد الأندية «إلى إبداء رغبتها في المشاركة في بطولات الدوري العام للدرجات الأولى والثانية والثالثة في مهلة أقصاها 15-1-2020، على أن توضع الأنظمة الفنية لها بعد أن يتم تحديد عدد الأندية المشاركة فيها».