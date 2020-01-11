الشارقة ينفرد بصدارة دوري السلة

انفرد الشارقة بصدارة دوري السلة لفرق الرجال، بعد فوزه على شباب الأهلي حامل اللقب أمس الأول 92-87 في ختام المرحلة السابعة من الدور التمهيدي الأول في المسابقة، بعد مباراة قوية متكافئة حسمها الشارقة المضيف بصعوبة وبفارق 5 نقاط خلال الثواني الأخيرة من اللقاء، الذي أظهر كفاءة الفريقين وجاهزية كل منهما للمنافسة على اللقب، خاصة شباب الأهلي العائد بقوة للدفاع عن لقبه بعد تذيله فرق ترتيب مسابقة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة الأخيرة، كما أكد الشارقة بقيادة مدربه المواطن عبدالحميد إبراهيم تعافي فريقه الذي كان يعاني النقص بسبب الإصابات التي لاحقت أبرز نجومه خلال المرحلة الأولى من الموسم.

وكانت مباراة الشارقة وشباب الأهلي هي مباراة المرحلة لأهميتها ولحجم المنافسة التقليدية بين الفريقين وبدأها الشارقة متقدماً في ختام الفترة الأولى 29-25، ورد شباب الأهلي وتقدم في نهاية الثانية 25-18 لينتهي النصف الأول لصالح شباب الأهلي 50-47.

في النصف الثاني، دخل أصحاب الأرض بقوة وتقدموا في نهاية الفترة الثالثة 24-20، والفترة الأخيرة 21-17 وخرج الشارقة من المباراة فائزاً 92-82 وبها نجح في حسم الصدارة منفرداً برصيد 14 نقطة، تاركاً المركزين الثاني والثالث لشباب الأهلي والنصر برصيد واحد 13 نقطة، وحل البطائح رابعاً، والوصل خامساً والظفرة سادساً، ثم بني ياس والوحدة والجزيرة والعين على التوالي.

وبالعودة إلى باقي مباريات المرحلة السابعة فقد حقق النصر الفوز على جاره الوصل 85 -72 والبطائح على الجزيرة 96-40 والظفرة على بني ياس 93-84 وبني ياس على العين 83-56.

ويختتم الدور التمهيدي الأول من المسابقة الخميس المقبل، يعقبه فترة توقف للمسابقة لحين الانتهاء من تنظيم النسخة 31 من بطولة دبي الدولية التي تقام في العشرة الأواخر من الشهر الجاري.