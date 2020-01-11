النصر يقصي العين ويعيد ذكريات لقب عام 2015

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

صعد فريق النصر إلى نهائي كأس الخليج العربي للمرة الثانية بعد 2015 بعد ما أقصى العين بركلات الترجيح بنتيجة 4-1، بعد أن انتهت المباراة في وقتها الرسمي بالتعادل 1-1 في اللقاء الذي جرى باستاد هزاع بن زايد بحضور جمهور بلغ 3226 متفرجاً.

وكان جمال معروف وكايو قد اهدرا أول ركلتين ترجيحيتين للعين، فيما سجل النصر ركلاته الأربع ليضمن الفوز والصعود الصعب.

جاءت المباراة قوية من الجانبين وساعد في ذلك الأجواء الباردة والممطرة، وكان الشوط الأول متكافئاً في معظم أوقاته نجح فيه الزعيم بالتقدم عن طريق مدافع العميد محمود خميس الذي سجله بالخطأ في مرمى فريقه، وهو الهدف الذي انتهى عليه الشوط.

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وظهر النصر بصورة أفضل في الشوط الثاني وكانت المبادرات الهجومية من جانبه، إلى أن أدرك التعادل قبل النهاية بثماني دقائق، فيما اكتفي العين بالدفاع للحفاظ على تقدمه ولم تكن له هجمات خطرة على مرمى أحمد شامبيه.

بدأت المباراة متوازنة من الطرفين مع أفضلية للنصر في الاستحواذ، وبعد أربع دقائق أجرى النصر تبديله الأول بدخول مهند عبيد مكان حمد جاسم الشاب الذي فرضت مشاركته اللائحة.

وفي الدقيقة 26 نجح العين في إدراك هدف السبق بالنيران الصديقة عن طريق المدافع محمود خميس وبمضايقة من لاعب العين بندر الأحبابي عندما ارتطمت الكرة بقدمه من عكسية لابا كودوجو وسكنت الشباك الزرقاء، وفي الوقت المحتسب بدل ضائع سدد لاعب النصر محمود خميس كرة قوية من ضربة ثابتة صدها الحارس العيناوي خالد عيسى بصعوبة، لينتهي الشوط بتقدم العين بهدف وحيد.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع مدرب النصر باللاعب غابريل داسيلفا مكان حسين عبدالله، كما أجرى مدرب العين تبديلاً بدخول محمد هلال مكان خالد البلوشي، وانطلق الشوط بضغط نصراوي بغرض إدراك هدف التعادل، إلا أن هجماته تكسرت أمام مدافعي العين، ثم أجرى العين تبديلاً بخروج بندر الأحبابي ونزول جمال معروف مكانه، وتواصلت التمريرات ما بين القصيرة والطويلة من جانب الطرفين، حتى جاءت الدقيقة 82 وشهدت هدف التعادل للنصر عن طريق توزي الذي استغل تمريرة نيجريدو الرائعة برأسه وحولها هو الآخر برأسه في المرمي وسط غياب الدفاع العيناوي، ومع نهاية المباراة انقذ حارس النصر مرماه من هدف محقق عندما تصدى إلى تسديدة جمال معروف وحافظ على بقاء النتيجة كما هي، ويحول المباراة إلى ركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.