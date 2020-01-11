منافسات قوية في اليوم الثاني لبطولة عجمان لجمال الخيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت بطولة عجمان لجمال الخيل العربي 2020 في يومها الثاني على ميدان الفروسية في إمارة عجمان منافسات قوية بين الخيول المشاركة.

وأسفرت نتائج منافسات اليوم الثاني عن فوز الفرس «زينة» المملوكة للشيخة مريم بنت سلطان القاسمي عن الفئة الرابعة «ج» في عمر أربع سنوات فما فوق، وفي الفئة الرابعة للأفراس «د» عمر أربع سنوات فاز الفرس «الأريام شكيرة»، وفاز مربط الصفران للخيول العربية بالجائزة الأولى لجائزة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان التشجيعية لملاك الخيول العربية لفئة الأفراس وقيمتها 50 ألف درهم.

وأسفرت منافسات الفئة الخامسة «أ» للأمهار عمر سنة عن انتزاع المهر «دي شهير» المملوك لمربط دبي للخيول العربية المركز الأول، وفي الفئة الخامسة للأمهار عمر سنة فاز بالمركز الأول المهر «ع ج عجبان» المملوك للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، وفاز عبدالله بن محمد العتيبة بالمركز الأول لجائزة صاحب السمو حاكم عجمان التشجيعية لملاك الخيول العربية لفئة الأمهار بعمر سنة وقيمتها 30 ألف درهم، وبالنسبة لمنافسات الفئة السادسة للأمهار عمر سنتين «أ» فقد فاز بالمركز الأول المهر «الأريام شكلان» المملوك لاسطبلات الأريام للخيول العربية.

واختتمت منافسات اليوم الثاني بتكريم أصحاب ومربي الخيول بجائزة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان التشجيعية للمواطنين ملاك الخيول العربية والمشاركة لفئة الأمهار حيث فاز بالجائزة الأولى وقيمتها 40 ألف درهم سلطان محمد علي الظهوري.

وتوجه محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، بالشكر والامتنان والتقدير لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، لرعايته الكريمة لبطولة عجمان لجمال الخيول 2020، كما تقدم بالشكر أيضاً إلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان على إشرافه المباشر على تنظيم هذه البطولة للعام الثامن عشر.