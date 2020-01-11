شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يضم فارس اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى أكد مصدر مسؤول بنادي الوحدة اكتمال الاتفاق مع فارس جمعة مدافع الجزيرة للانتقال لصفوف «العنابي»، مشيراً إلى أن الصفقة تنتظر التوقيع النهائي اليوم. ويبحث الوحدة تعزيز صفوفه بعد مسيرته السلبية في دور ذهاب دوري الخليج العربي، وكان قد ضم مؤخراً لاعب الوسط خميس إسماعيل قادماً من الوصل.

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