شكرا لقرائتكم خبر عن فوز جديد لأوكلاهوما والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل الإيطالي دانيلو جاليناري 23 نقطة، وأضاف زميله الموزع كريس بول 18 نقطة، ليقودا أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى الفوز على ضيفه هيوستن روكتس 113-92 الخميس، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، ويفسدا عودة النجم راسل وستبروك إلى ملعبه السابق. أوكلاهوما الذي حقق فوزه السابع في آخر ثماني مباريات، أضاف له الموزع الكندي الشاب شاي جيلجيوس-ألكسندر 20 نقطة.

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