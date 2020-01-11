أبوظبــي يعبــر غنتــوت في قمة كأس جمعية الإمارات للبولو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشّن فريق أبوظبي للبولو، مشواره في كأس جمعية الإمارات للبولو وبنك أبوظبي التجاري بفوز عريض على فريق غنتوت صاحب الأرض والضيافة، بنتيجة 7 أهداف مقابل 4 أهداف بختام قمة الجولة الأولى للبطولة التي جمعت قطبي اللعبة في العاصمة أبوظبي، في البطولة التي تنظمها جمعية الإمارات للبطولة، في باكورة موسم الجمعية 2019-2020، والتي تحتضن مبارياتها ملاعب منتجع ونادي ديزرت بالم وتمتد لغاية 17 يناير الجاري.

وفرض فريق أبوظبي سيطرته على مجريات الشوط الأول لعباً ونتيجة وحسمه 3-1، وعزز فريق أبوظبي تقدمه خلال الشوط الثاني بإضافة الهدف الرابع في الوقت الذي غاب فريق غنتوت عن التسجيل 4-1.

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وأضاف فريق أبوظبي هدفين في الشوط الثالث مقابل هدف وحيد لأصحاب الأرض، ولم يشفع هدفي فريق غنتوت لتغير النتيجة في الشوط الرابع والختامي للمباراة بعد أن عزز فريق أبوظبي تقدمه بتسجيله الهدف السابع، لينهي المباراة بنتيجة 7-4 لأصحاب الأرض، رغم غياب قائد الفريق فارس اليبهوني، ويذكر أن لاعب فريق أبوظبي دونوفا قد قاد فريقه للفوز بتسجيله أربعة أهداف، وبهذا الفوز يشارك فريق أبوظبي فريق بهانسالي الصدارة ولكل منهما نقطتان، في الوقت الذي يحتل فيه فريقا غنتوت وA.M

المركزين الثالث والرابع بخسارتيهما الجولة الأولى.

وتتواصل اليوم منافسات البطولة بجولتها الثانية والتي تشهد مباراتين، حيث يلتقي فريق A.M مع غنتوت، وتعقبها قمة ثانية في البطولة وتجمع بين فريقي بهانسالي وأبوظبي، لفض شراكة الصدارة بينهما.