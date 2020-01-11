أول الغيـث نقطـة فـي كـأس آسيـا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعادل منتخب الإمارات الأولمبي مع نظيره الفيتنامي صفر-صفر أمس الجمعة، على استاد مدينة بوريرام، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، التي يحلم «الأبيض» بالوصول إليه.

وفي مباراة ضمن المجموعة ذاتها، فاز منتخب الأردن على الكوري الشمالي 2-1، ليتصدر الترتيب بثلاث نقاط، مقابل نقطة للإمارات وفيتنام.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الاثنين المقبل؛ حيث يلتقي منتخبا الإمارات وكوريا الشمالية، والأردن مع فيتنام.

بدأ منتخبنا المباراة بتشكيلة ضمت محمد الشامسي في حراسة المرمى، وخليفة الحمادي ومحمد شاكر وماجد راشد وسعيد سويدان وماجد سرور ويحي نادر وعبدالله رمضان وعلي صالح وجاسم يعقوب وزايد العامري.

وأجرى مدرب منتخبنا 3 تبديلات خلال شوط المباراة الثاني؛ حيث أشرك محمد الحمادي ويحي الغساني وطحنون الزعابي بدلاً من زايد العامري وجاسم يعقوب وعبدالله رمضان.

وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية خلال المباراة دون أي ينجح أي منهما في التسجيل، مع أفضلية ل«الأبيض» الذي سيطر عل أغلب الفترات، دون أن ينجح المهاجمون في تسجيل الفرص المحققة.

وسيطر منتخب الإمارات على الكرة في بداية المباراة، وسط إغلاق دفاعي من لاعبي فيتنام.

وجاءت الفرصة الأولى لصالح الإمارات في الدقيقة 22 عندما تابع جاسم يعقوب البلوشي الكرة المرتدة من مدافع فيتنامي داخل منطقة الجزاء، ليسدد على الطاير، لكن محاولته ذهبت فوق العارضة.

في المقابل سنحت فرصة لفيتام عبر ركلة ركنية وصلت على القائم البعيد إلى هيون تان سينه، لكنه لم يتمكن من السيطرة على الكرة لتذهب إلى ركلة مرمى (29).

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فرص محققة

وأهدر علي صالح، فرصة محققة للإمارات بعدما تابع تمريرة خليفة الحمادي الساقطة خلف المدافعين في الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء، لكنه سدد على الطاير دون تركيز فوق المرمى (39).

وعاد صالح بعد دقيقة لينطلق داخل منطقة الجزاء ويراوغ ثلاثة مدافعين قبل أن يهيئ الكرة على باب المرمى أمام زايد العامري الذي لم يسيطر عليها، وحاول سعيد سويدان متابعة الكرة، لكن الحارس بوي تين دونغ سبقه في السيطرة عليها.

وواصل منتخب الإمارات الضغط في بداية الشوط الثاني، فحصل على ركلة جزاء احتسبها الحكم بداية ثم ألغاها بعد الرجوع لنظام حكم الفيديو المساعد، واستبدلت بركلة حرة مباشرة على خط منطقة الجزاء سددها علي صالح متقنة خلف الحائط الدفاعي، لكن الحارس الفيتنامي بوي أبعد الكرة إلى ركلة ركنية (51).

وبدأ أداء منتخب فيتنام يتحسن تدريجياً، وسنحت له فرصة عندما نفذ نغوين هوانغ دوك ركلة ركنية ارتقى لها نغوين ثانه تشونغ ولعب كرة رأسية مرت خارج الخشبات الثلاث (64). ثم ضاعت فرصة ثانية بعدما أرسل بوي هوانغ فيت، تمريرة عرضية من الجناح الأيسر وصلت أمام نغوين تين لينه ليسدد محاولة ارتدت من المدافع الإماراتي خليفة الحمادي (79)، ورد منتخب الإمارات عبر تسديدة يحيى نادر التي تصدى لها حارس فيتنام (85).

وكانت أخطر الفرص الفيتنامية في الدقيقة 86 عندما تابع نغوين تينه لينه الكرة المرتدة من الدفاع الإماراتي إثر محاولة نغوين كوانغ هاي، ليسدد كرة تألق الحارس محمد الشامسي في التصدي لها، ثم بعد دقيقتين مرت رأسية بوي هوانغ فيت بجوار القائم.

روح قتالية

من جهته، قال ماسيج سكورزا مدرب منتخبنا الأولمبي خلال المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة: «أشكر اللاعبين على الأداء المستوى الذي قدموه خلال المباراة واللعب بروح قتالية عالية طوال ال 90 دقيقة أمام منتخب منظم وقوي، سيطرنا على معظم أوقات المباراة وسنحت لنا فرص عدة، خاصة فرصة زايد العامري بالشوط الأول التي كانت سهلة جداً».

وأضاف: «ستكون لنا جلسة مع اللاعبين لمتابعة وتحليل الأداء والوقوف على النقاط السلبية من أجل تلافيها في المباراة المقبلة أمام منتخب كوريا الشمالية التي ستكون صعبة وقوية وحاسمة، وثقتي كبيرة بأن اللاعبين سيقدمون مستوى أفضل من الذي قدموه اليوم».