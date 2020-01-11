تألق الكربي والشرفا في البطولة الدولية لقفز الحواجز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تختتم الليلة منافسات البطولة الدولية لقفز الحواجز لفئة النجمتين التي تقام برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات وتستضيفها ميادين إسطبلات الشراع بمنتجع الفرسان الدولي في أبوظبي، وأقيمت 7 أشواط في اليوم الأول للبطولة على حواجز متعددة الارتفاعات حسب كل شوط وفئة، وتزامن معها أشواط دولية لفرسان المراحل السنية بدول المجموعة الإقليمية السابعة، من فئة الأشبال «الجونيورز» والشباب.

ثمن اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق، رعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي العين وأبوظبي للسيدات- لبطولات قفز الحواجز الدولية التي تقام في ميادين إسطبلات الشراع بمنتجع الفرسان الدولي بأبوظبي.

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وأضاف: «الاتحاد يسخر كل إمكاناته بالتعاون مع إسطبلات الشراع لأجل إنجاح هذه البطولات، لتخرج بما تتصف به الإمارات من حسن تنظيم في كل المناسبات، كما عودت الجميع على ذلك، ولدينا نماذج ناجحة في البطولات السابقة التي أشاد المشاركون بتنظيمها في أروع صورة، كما جعلتهم يحرصون على المشاركة فيها سنوياً».

وشهدت منافسات اليوم الأول استعراضات مميزة للصغار الذين أبدعوا في مسابقاتهم التي حظيت بحضور جماهيري كبير، حيث جرت منافسات الجولة الواحدة والجولتين وجولة عكس عقارب الساعة.

وتوج فرسان الإمارات بالمراكز الثلاثة الأولى في شوط ضد عقارب الساعة بحصول الفارس عبدالله الشرفا على المركز الأول، كما فاز الفارس عبدالله الكربي بالمركز الأول في شوط عكس عقارب الساعة، كما حصل عبدالله الشرفا على المركز الأول في الشوط الرابع، وفاز بالشوط الأول، الفارس الأردني علي يوسف أبوهامور، وتوج الفلسطيني عمر بالمركز الأول في الشوط الثاني، وحازت الفلسطينية المركز الأول في الشوط الثالث، فيما كسب الأردني رانيم الفار الشوط الرابع.