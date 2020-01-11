علي المازمي: الشارقة أكبر المستفيدين من فترة التوقف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقةعصام هجو

أكد علي محمد المازمي، إداري فريق نادي الشارقة لكرة القدم أن العمل يسير وفقاً للخطة والبرنامج التدريبي الموضوع من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب عبدالعزيز العنبري، وأن اللاعبين عادوا أكثر قوة وعزيمة وانخرطوا في التدريبات التي أعقبت فترة الراحة التي بلغت خمسة أيام.

أكد المازمي أن فريق نادي الشارقة سيكون أكثر المستفيدين من فترة التوقف الحالية، لأنه كان في حاجة إلى الراحة بعد الضغوط الكبيرة التي كان يعيشها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الضغوط التي كانت واقعة على لاعبي الشارقة تختلف كثيراً عن ضغوط بقية الأندية المنافسة لأن لاعبي الشارقة كانوا تحت الضغط البدني المتواصل لموسم ونصف الموسم.

وكشف علي المازمي أن الشارقة سيلعب مباريات ودية خلال فترة التوقف، وحتى الآن فإن المباراة الوحيدة المؤكدة ستكون أمام فريق نادي عجمان يوم 16 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأضاف أن الجهاز الفني يبحث عن تجربة ودية قبل التباري مع نادي عجمان وربما تكون يوم 13 يناير الجاري.

وحول مشاركة اللاعبين الأجانب قال: لم يحصل أي لاعب على راحة ولم يسافر أحد إلى بلاده ويواصل المحور الأوزبكي أوتوباك شوكوروف وثنائي الجزر الأخضر ريان مينديز وريكاردو جوميز التدريبات بكل همة وحماسة لأجل تقديم الأفضل في الفترة القادمة وأيضاً الحسن صالح يواصل التدريبات بصورة عادية مع الفريق.

أما شاهين فقد نزل الملعب ويشارك أيضاً في التدريبات من دون الالتحام مع الزملاء،أما اللاعب محمد الشحي الذي تعرض للإصابة بتمدد في العضلة الضامة فقد كان يخضع لتدريبات في صالة الجمانيزيوم بالوحدة الطبية في النادي وتماثل للشفاء، وسيشارك في تدريبات الكرة اعتباراً من اليوم.