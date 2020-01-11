سعيد بن سرور: عودة ممتازة لـ «بن بطل» والخيارات مفتوحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق «بن بطل» الحصان الفائز 3 مرات في جروب1، انطلاقة ساحرة لحملة مشاركاته في كرنفال كأس دبي العالمي 2020، حيث فرض سيطرته المطلقة ليكتسح سباق جروب 2 سنجسبيل ستيكس، وسبق لهذا الجواد الذي يشرف عليه المدرب العالمي سعيد بن سرور، أن فاز بذات السباق الممتد ل9 فيرلونج في عام 2018، قبل فوزه الكبير بسباق الفئة الأولى دبي تيرف في أمسية كأس دبي العالمي.

وفي السباق قفز «بن بطل» بسلاسة من بوابات الانطلاق وانتقل مباشرة إلى الصدارة ضمن خمسة مشاركين، وتعرض للضغط لفترة وجيزة على مشارف المسار المستقيم، لكنه ما لبث أن عزّز من سرعته مبتعداً عن منافسيه في آخر 300 متر من النهاية، ليكسب بفارق مقنع بلغ 4.75 طول عن أقرب منافسيه.

وقال مدربه الأسطوري سعيد بن سرور: «أدى «بن بطل» السباق بصورة رائعة حقاً وأنا مسرور للغاية بأدائه، لقد أظهر سرعة عالية في جميع مشاركاته وسيطر على الصدارة طوال مسافة السباق، وكان ينتقل بصورة طيبة للغاية».

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وأضاف: «كان هناك قلق بشأن حالة الأرضية عقب سقوط الأمطار، لكنني سعيد للغاية بالكيفية التي أنهى بها «بن بطل» السباق».

وتابع بقوله: «خياراتنا ستبقى مفتوحة بشأن مشاركاته المقبلة، فجاهزيته لا تتعدى الآن 90% وسيتحسن كثيراً عقب مشاركته الأولى لهذا الموسم، عموماً سجل الحصان عودة ممتازة وأعطاني انطباعاً جيداً في نهاية السباق».

وعن بطل الشوط السابع «بلاتينوم ستار» قال المدرب العالمي: «قدم موسماً ناجحاً من قبل بالمملكة المتحدة، في هذا السباق لم يستطع مجاراة بقية المجموعة ووجد نفسه بعيداً في المؤخرة بسبب التأخر لحظة الخروج من البوابة، وطلبت من كريستوف سوميلون أن يضعه قريباً من الصدارة إن أمكن، وفي نهاية السباق كان ينتقل بشكل جيد، وحقق فوزاً رائعاً، بشكل عام هو جواد متميز وقدم أداء جيداً في سباقات الفئات، وهذه كانت التجربة الوحيدة لتجهيزه لبعض السباقات القادمة، وستكون خياراتنا مفتوحة، وننظر في حالته على مدى الأيام القادمة قبل تحديد سباق مناسب له وغالباً سيكون على العشب، ليكون بمثابة خطوة لتأهيله لبطولة داربي الإمارات».