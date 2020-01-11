شكرا لقرائتكم خبر عن «الصقور» يخسر أمام الوحدات ودياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي
خسر فريق الإمارات أمام الوحدات الأردني 3-صفر، في تجربة ودية أقيمت أمس، أمام نحو 4 آلاف متفرج، معظمهم شجع الفريق الضيف.
وأشرك المقدوني جوكيكا مدرب «الصقور» اللاعبين البدلاء في اللقاء، فيما خاض الفريق الأردني المباراة بتشكيلته الأساسية.
وأشاد جوكيكا بالتجربة وقال إنها كانت مفيدة وحققت هدفها، مشيراً إلى أن النتيجة ليست مهمة في مثل هذه المباريات.
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