جيفرسون و«الغربال» وأسانتي على رادار «الذئاب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

استأنف فريق الفجيرة تدريباته استعداداً لمباراته المرتقبة أمام الظفرة في ختام مواجهات الدور الأول لدوري الخليج العربي، ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر اعدادي بمدينة العين يستمر لمدة أسبوع تتخلله مباراتان وديتان أمام أحد الفرق الصينية الزائرة.

Advertisements

على خط آخر، يسابق الفجيرة الزمن لتدعيم صفوفه بعدد من العناصر الجديدة قبل الانخراط في استحقاقات الدور الثاني لا سيما بعد أن أنهى الفريق مؤخرا خدمات الثنائي الأجنبي الإيفواري كواسي مارسيال والليبيري وليام جيبور حيث لم يقدما الاضافة المرجوة.

وأكد ناصر اليماحي رئيس مجلس الإدارة أن هناك عدداً من الأسماء على صعيد اللاعبين الأجانب والمواطنين يجري التفاوض بشأنهم بالتنسيق مع الجهاز الفني من أجل اختيار الأفضل والأنسب لمتطلبات المرحلة المقبلة وبما يحقق طموحات الفريق في البقاء بمنظومة المحترفين، معرباً عن شكره وتقديره للشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس النادي على دعمه المتواصل ومتابعته الحثيثة للفريق.

وعلم «الخليج الرياضي» أن المهاجم البرازيلي جيفرسون اسيس هداف فريق جزيرة يونايتد المالطي بعد أقوى المرشحين للعب في الفجيرة، فضلاً عن لاعب المريخ السوداني محمد عبدالرحمن «الغربال» هداف بطولة الأندية العربية النسخة الماضية والغاني أرنست أسانتي لاعب الجزيرة السابق والحزم السعودي ضمن خيارات «الذئاب».