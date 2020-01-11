شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار صعب لإنتر وكونتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعوّل انطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان، على ثنائي الهجوم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، والبلجيكي روميلو لوكاكو، لتخطي أتالانتا صاحب القدرة الهجومية النارية اليوم السبت، والحفاظ على صدارته أمام يوفنتوس حامل اللقب الذي يحل ضيفاً على روما، غداً الأحد، في المرحلة 19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ويتساوى إنتر المتصدر مع يوفنتوس، حامل اللقب في آخر ثمانية مواسم، ب45 نقطة من 18 مباراة، وبفارق ست نقاط عن لاتسيو الثالث الذي لعب مباراة أقل.
وسيكون الاختبار صعباً لكونتي وفريقه، حيث يمتلك إنتر وأتالانتا هجومين ضاربين في «سيري أ» هذا الموسم، ما يعد بمهرجان تهديفي محتمل على ملعب «سان سيرو» في مدينة ميلانو.
وسجل إنتر 39 هدفاً في الدوري هذا الموسم، وهو ثاني أكثر الفرق تهديفاً بعد أتالانتا (48) صاحب المركز الخامس.
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