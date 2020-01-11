شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يقدّم عرضاً للعزيزي لتجديد عقده والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس
علم «الخليج الرياضي» أن شركة كرة القدم في نادي الوصل من خلال محامي النادي قامت بتقديم عرض جديد إلى اللاعب سالم العزيزي لتجديد عقده.
وبذلك تركت إدارة النادي الأمر إلى اللاعب لتحديد مصيره بالبقاء أو الرحيل، في ظل العقد الجديد.
على خط آخر،استأنف الوصل تدريباته مجدداً بعد الإجازة التي استمرت 6 أيام وأعقبت مباراة بني ياس في الدوري.
وينخرط الفريق في معسكر مفتوح لمدة أسبوع يتخلله تدريبات صباحية ومسائية، ورغم الحماسة وارتفاع المعنويات بعد وصول الفريق إلى المركز السادس برصيد 18 نقطة إلا أن الجهاز الفني بقيادة الروماني ريجيكامب يخشى من المرحلة المقبلة بعد فقدانه لثلاثة لاعبين التحقوا بالخدمة الوطنية هم الحارس سهيل عبدالله وعلي الأنصاري وخالد سبيل.
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