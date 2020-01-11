متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

قررت إدارة قرية الإمارات العالمية للقدرة، تأجيل فعاليات مهرجان محمد بن زايد للقدرة، والتي كانت مقررة صباح أمس الجمعة واليوم السبت، ويحدد موعد السباقين في وقت لاحق، بسبب الأمطار التي هطلت على أبوظبي في اليومين الماضيين، وأثرت في مسار أرضية المسارات، ومنطقة الفحص البيطري.

تجدر الإشارة إلى أن المهرجان انطلق أمس الأول بسباق السيدات، وكان يتضمن سباق الإسطبلات الخاصة، والرئيسي المفتوح، بمشاركة كبيرة من نخبة الخيول في الدولة، بقيمة جوائز كبيرة.

ومن جانبه، قال محمد الحضرمي، مدير الفعاليات بقرية الإمارات العالمية للقدرة، إن الأمطار التي هطلت على أبوظبي في اليومين الماضيين أثرت في مسار السباق في الوثبة بشكل يؤثر في الفرسان والخيل، وأن اللجنة المنظمة اجتهدت في عمل التجهيزات لقيام السباق في وقته، ولكن اتضح أن تجهيز المسارات يحتاج إلى وقت أطول، وعليه تم الاتفاق من جميع الأطقم الإدارية والفنية إلى تأجيل السباقين إلى توقيت يحدد لاحقاً.

وأضاف: «أثرت الأمطار أيضاً في منطقة الفحص البيطري، وهذا يُسهم في تعطيل عملية الفحص وعرض الخيول، كما أثرت في مسار السيارات والأطقم المرافقة؛ لذلك جاء القرار بالتأجيل حفاظاً على سلامة الفرسان والأطقم المرافقة والخيول».