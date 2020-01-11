الشهري: الفوز على فريق كبير ليس كافياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبر سعد الشهري مدرب منتخب السعودية أن فريقه حقق الخطوة الأولى في طريق التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على اليابان 2-1 على ستاد ثاماسات في باثوم ثاني، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

وسجل أيمن الخليف (48) ومختار علي (88 من ضربة جزاء) هدفي السعودية، في حين أحرز ريوتارو ميشينو (56) هدف اليابان.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة أيضاً تعادل قطر مع سوريا 2-2 على ذات الملعب.

وتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من سوريا وقطر، في حين بقي رصيد اليابان خالياً من النقاط.

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وقال الشهري في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: أريد أن أشكر لاعبي فريقي على ما قدموه في هذه المباراة، كانت هذه ثلاث نقاط مهمة بالنسبة لنا.. البداية تكون دائماً صعبة، خاصة عندما تلعب أمام فريق قوي ومميز مثل اليابان.

وأضاف: منتخب اليابان كان يواصل الهجوم بخمسة لاعبين، ولهذا كنا نعرف أننا قادرون على التسجيل من خلال الهجمات السريعة والانتقال المدروس من الدفاع للهجوم، وهذا ما فعلناه من خلال تسجيل هدفين.

وكشف: لا يمكن الفوز أمام اليابان بالاعتماد على لاعب أو اثنين، بل يجب أن تعتمد على الأداء الجماعي والقوة من جميع أفراد الفريق.

وتابع: هذه مجرد الخطوة الأولى فقط بالنسبة لنا، وأنا سعيد بتحقيق الفوز، ولكن الأمر الأهم بالنسبة لي هو أن نواصل بذات النسق أمام قطر وسوريا.