مواجهة عربية بين العراق والبحرين اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يطمح منتخبا العراق والبحرين في تحقيق الفوز الأول عندما يتقابلان اليوم السبت على استاد ثاماسات في باثوم ثاني، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

وتلتقي في المباراة الثانية، ضمن ذات المجموعة، أستراليا مع تايلاند المضيفة، على استاد راجامانغالا في بانكوك.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة شهدت تعادل العراق مع أستراليا 1-1، وفوز تايلاند على البحرين 5-صفر.

ويتصدر منتخب تايلاند ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من العراق وأستراليا، في حين مازال رصيد البحرين خالياً من النقاط.

وتوقع عبدالغني شهد مدرب العراق أن يقدم فريقه مستوى أفضل من المباراة الأولى، وقال: مع البحرين، سيكون هناك اختلاف كبير في الجانب الخططي، ونحن عندنا تصور مبدئي عنهم، ولدينا معلومات جيدة، وقد تقابلنا معهم مرتين في البحرين، وبكل تأكيد سيكون تركيزنا على الفوز في هذه المباراة.

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وأضاف: المنتخب البحريني استعد بصورة جيدة للغاية من أجل هذه البطولة، ولديهم العديد من اللاعبين الذين يلعبون في صفوف المنتخب الوطني.

وأوضح: المباراة الأولى أعطت ثقة للاعبين، وهذا الأمر كان يحتاجه اللاعبون، حيث إنه برأيي سوف يتصاعد مستوى أداء فريقي بمرور المباريات في البطولة.

في المقابل، قال سمير شمام مدرب البحرين: الخسارة أمر غير جيد في كرة القدم، ولكن النتيجة أمام تايلاند لم تعبر بشكل حقيقي عن فريقنا، وسوف نحاول تأكيد هذا الأمر في المباراتين المقبلتين.

وأردف بالقول: بالتأكيد مازال لدينا فرصة في التأهل عن المجموعة، حيث مازال أمامنا مباراتان، وسوف نقاتل لتقديم أفضل ما بوسعنا خلالهما.

وكشف: النتيجة أمام تايلاند وضعتنا تحت ضغط أكبر مما كنا نتوقع، ولكن مازال بإمكاننا التأهل للدور الثاني من خلال الفوز في المباراتين المقبلتين.