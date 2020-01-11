وافية درويش تتألق في دولية شطرنج الشارقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت الجولة السابعة لبطولة كأس الشارقة الدولية لشطرنج السيدات، التي ينظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، سلسلة من التعادلات؛ ما منح الأفضلية للاعبة الرومانية أرينا بولماغا لتعزز موقفها في الصدارة ب6 نقاط وسط ملاحقة شديدة، وبفارق نصف نقطة عن الخماسي المكون من الإندونيسية خاريزما والإيطالية أولغا زيمينا والروسية دينارا دوراجيفا والصينية اكزوي لي والبولندية مونيكا سوشكو.

كما واصلت وافية درويش لاعبة المنتخب الوطني خطف الأنظار إليها؛ وذلك بتألقها اللافت وحيازتها أبرز المصنفات في البطولة؛ بعد أن انتزعت تعادلاً ثميناً من الأذرية خيالة عبد الله، لترفع رصيدها بذلك إلى 5 نقاط في المركز الثالث إلى جانب الصربية جوفانا رابورت والكازاخستانية بيبي سارا أصوباييفا والهندية كاترينا ميشيل والصربية درليوفيتش والسنغافورية كيانيون غونغ والأوزبكية ايرينا جيفورجيان والأذربة خيالة عبدالله، والجورجية صوبيكو كاشفالي والألمانية جوزيفاين والروسية كاترينا سميرنوفا والفيتنامية نغيون تي ماي هونغ والأوكرانية ايفا سليمانوفا والبلغارية فيكتوريا راديفا والأرمينية أرميني بابايان.

وتقام بطولة كأس الشارقة لشطرنج السيدات بين 3 و13 يناير/كانون الثاني الجاري، برعاية الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي عضو اللجنة الاستشارية للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 70 ألف درهم.

وأعطت خلود عيسى الزرعوني رئيس اللجنة النسائية في الاتحاد العربي للشطرنج شارة انطلاق الجولة السابعة بحضور محمد عبدالله المدير الفني لاتحاد الإمارات للشطرنج.

وتفصيلاً، أسفرت نتائج الجولة السابعة عن 7 تعادلات على الطاولات الثمانية الأولى؛ حيث تعادلت المتصدرة ارينا بولماغا مع الإندونيسية خاريزما ومونيكا سوشكو مع دينارا دوراجيفا، وأولغا زيمينا مع الألمانية جوزيفاين، وبيبي سارا مع جوفانا رابورت، ووافية درويش مع خيالة عبدالله وايرينا جيفورجيان مع الفيتنامية نغيون تي، وكاترينا ميشيل مع البولندية أنا كوبيكا، فيما حققت الصينية لي الفوز على الأرمينية سونا استريان.